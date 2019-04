El Cacereño, centenario y a por el ascenso a Segunda B 00:54 Carbonell, Chechu, Andújar y Neto, con la del 'centenario'. :: A.M. : EFE CÁCERES. Jueves, 4 abril 2019, 09:45

El Cacereño presentó este miércoles la camiseta oficial de su centenario con la mirada puesta en su ascenso a Segunda B, según aseguraba su director deportivo, Luis Puebla, que está seguro de conseguir «porque tenemos la mejor plantilla y el mejor cuerpo técnico».

Así lo afirmaba en la presentación de la elástica conmemorativa por los 100 años del club, que tuvo lugar en la Plaza Mayor de Cáceres, posterior al celebrado en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde se hizo entrega de la primera camiseta del centenario a la alcaldesa Elena Nevado. Puebla precisó que es optimista sobre «el ansiado ascenso» y añadía que «si no se consigue, el primer culpable seré yo; pero aun así, tenemos una gran plantilla».

Durante la jornada se pudieron adquirir productos del decano del fútbol extremeño en el tráiler habilitado para ello en la Plaza Mayor, aunque la camiseta del centenario, de estilo retro, con cordones y el escudo de la ciudad, no estará a la venta hasta el 18 de abril, día en el que se cumplirán los cien años. Los verdiblancos no podrán lucir esa camiseta sobre el campo, ya que no es reglamentaria, pero desde el club han señalado que pedirán permiso a la Federación Extremeña para lucirla en el Torneo Cáceres Patrimonio, que el club está organizando.

Aprovechando los actos de la puesta de largo de la camiseta del centenario, el club organizó un torneo para los más pequeños en la Plaza Mayor con un campo de fútbol hinchable. Además del Cacereño, participaron 40 menores de las canteras del Extremadura, CP Malpartida, La Asunción y Castra Caecilia.

Para finalizar la jornada, los jugadores Ángel Bernabé, Alberto Delgado y Neto estuvieron toda la tarde en el tráiler firmando autógrafos y haciéndose fotos con todos los aficionados que quisieron un recuerdo. Y por el programa especial para la emisora CPC Radio en directo desde la Plaza Mayor desfilaron históricos del Cacereño como Rincón Rus, Antonio Hernández, José María Asenjo y Raúl Polo.