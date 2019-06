El Cacereño busca superar su complejo de inferioridad social Adolfo discrepa sobre una decisión arbitral. :: J. REY El entrenador, Adolfo Muñoz, hizo ayer un duro alegato para intentar despertar a la ciudadanía de su letargo en la previa frente al Formentera J. CEPEDA Sábado, 1 junio 2019, 08:57

CÁCERES. En el Cacereño ya no vale el envenenado y retroalimentado mantra de «afición escasa, pero fiel». El decano del fútbol extremeño lucha durante los últimos días por superar su complejo de inferioridad en lo social. Un tabú que siempre ha estado latente, pero que ahora ha acabado por explosionar, sobre todo teniendo en cuenta las pírricas cifras de asistencia registradas en el coliseo verde durante esta temporada del centenario, donde se han dado tardes con apenas 400 almas. Unos números que no se recordaban en la carretera de Salamanca desde que el entonces mandatario, Félix Campo, dejase al club en punto muerto hace ya más de una década tras fracasar su apuesta.

En la rueda de prensa previa al vital encuentro de mañana frente al Formentera (Príncipe Felipe, 11.30 horas), el entrenador verdiblanco, Adolfo Muñoz, hizo un duro alegado para que los ciudadanos de la capital cacereña, con casi 100.000 habitantes, respondan de forma medianamente digna al reto del ascenso que el decano del fútbol extremeño tiene entre manos. Lejos de clichés y palabras huecas, el míster dijo sentir «envidia» de poblaciones -aunque sin nombrarlas- como Mérida, Almendralejo o Badajoz, todas ellas en plena efervescencia en lo que a respuesta y amparo social se refiere. «Es algo que todos desde el club estamos pidiendo. Sería grandioso que vinieran 4.000 o 5.000 personas porque eso los jugadores lo van a notar. Ahora es el momento de que todos los aficionados que siempre han estado en las malas se sientan arropados por sus propios conciudadanos. Es el orgullo de representar a una ciudad».

No sin cierta tensión en su discurso, y con el objetivo de dejar patente su grado de implicación en esta encomienda, Adolfo Muñoz se mostró taxativo: «Mi intención es subir. No me importa nada más. Mi ilusión es tan grande que firmaría ahora mismo no seguir en el banquillo la próxima temporada si el equipo asciende». ¿Y qué ocurriría en caso contrario? «Sería un desánimo total», zanjó.

En lo meramente deportivo, el cuerpo técnico que encabeza el míster tendrá mañana a su disposición a toda su plantilla, a excepción de un Carlos Martínez que aún no se ha recuperado de la pequeña rotura de fibras. También estará Rodri, quien ayer reconoció que estas dos semanas se le han hecho largas tras haberse perdido la ida por sanción.

Con la eliminatoria totalmente abierta tras el empate a cero registrado el pasado domingo en territorio balear, el Formentera dio a conocer ayer su plan de viaje para desplazarse hasta Cáceres. La expedición rojinegra saldrá hoy de la isla a las 11.30 horas y, tras pasar por Ibiza y Madrid, hará noche en la localidad pacense de Don Benito, desde donde partirá el mismo día del partido rumbo al Príncipe Felipe.

Hasta el momento, el Cacereño lleva un total 777 entradas despachadas. Las oficinas no abrieron ayer por ser festivo local, pero la venta anticipada se reanudará durante la mañana de hoy.