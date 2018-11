El Cacereño hace aguas en su centenario

Llueve sobre mojado en el Cacereño. La entidad propiedad de Antonio Martínez Doblas y gestionada por Luis Puebla vuelve a situarse en el foco futbolístico del sonrojo regional. El motivo no es otro que la ausencia de credibilidad de puertas para adentro en cuanto al pago de las obligaciones contraídas con los miembros de la plantilla, el cuerpo técnico y los propios trabajadores del club. Cansados de los «continuos incumplimientos de los plazos dados para abonar los salarios», e incluso después de haber recibido en algunos casos «cheques sin fondos», todos ellos lanzaron ayer un comunicado conjunto para denunciar públicamente esta situación y hacer ostensible su «falta de confianza» en un proyecto, el del centenario, que ha comenzado a hacer aguas prácticamente desde el minuto uno.

Desde que el Cacereño 2018/19 echase a andar el pasado 17 de julio, el club tan solo ha satisfecho una mensualidad -mediante pagos fraccionados- al grueso de la plantilla y cuerpo técnico, así como «una y media en el mejor de los casos». Un escenario que ha acabado traduciéndose entre el grupo humano en una «creciente incertidumbre en cuanto a posibles soluciones», tal y como critica el colectivo damnificado. Con el objetivo de salvaguardar sus intereses, los jugadores dicen estar en permanente contacto con la AFE para buscar soluciones a lo que consideran una «grave situación».

El Ayuntamiento muestra su «preocupación» por la situación del club y Luis Puebla dice contar con la palabra del supuesto inversor Álvaro López

Para todo aquel que no sea profano en la materia, los impagos actuales que padece el plantel verde no suponen en absoluto ninguna novedad desde que en septiembre de 2017 se llevase a cabo la teatralización de una operación de compraventa entre el 'chiringuito financiero' IQ Finanzas y Antonio Martínez Doblas. A los impagos protagonizados con varios de los proveedores, como la empresa del césped o la de la luz, se sumó la pasada campaña el despido del cuerpo técnico encabezado por José María Rebollo, que tampoco se asumió económicamente por el club de la carretera de Salamanca. En este último caso, el Cacereño no respetó el acuerdo de conciliación judicial, por lo que lo adeudado a los técnicos de la casa pasó a engrosar el capítulo de embargos por satisfacer y que aún pesan sobre el decano del fútbol extremeño. Asimismo, dos jugadores de la pasada temporada, como es el caso de Nacho Méndez y Pablo Suárez, también denunciaron públicamente hace varias semanas incumplimientos salariales.

«Yo soy un empleado más y también me siento perjudicado», dice Puebla El club no ha entregado la cuenta justificativa de gastos para recibir parte de la ayuda municipal

Compromiso

El encargado de llevar las riendas de la entidad en el día a día, Luis Puebla, indicó ayer a este diario que tiene la palabra y el compromiso de Álvaro López para atajar el problema: «En los próximos días, Álvaro va a solucionar la papeleta», expresa. Todo ello a pesar de que el supuesto inversor chileno, que aún no cuenta con paquete accionarial alguno de la entidad, no pisa suelo cacereño desde antes del final de la pasada temporada. También brillan por su ausencia en los últimos tiempos sus peculiares píldoras audiovisuales con cariz de marketing multinivel, en las que auguraba pomposos proyectos para un Cacereño que en su temporada del centenario parece languidecer, mustio, a las primeras de cambio.

Jugadores y cuerpo técnico hablaban de falta de confianza en el proyecto. ¿Es esto lo que más le ha dolido a Luis Puebla? «Sí, por lo menos a mí, pero estoy de acuerdo con ellos porque se les debe ese dinero y los jugadores están respondiendo. Yo soy un empleado más y también me siento perjudicado porque el club está trabajando bien, pero no se está cumpliendo con lo acordado, que era tener a la plantilla cubierta», lamenta. ¿Qué ha fallado en el presupuesto? El presupuesto no ha fallado. Todo el mundo sabe que el Cacereño ha tenido muchos problemas en los últimos años. Hay subvenciones bloqueadas y embargos que vienen de lejos a los que hay que hacer frente, así como el tema de los brasileños», dice.

Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Cáceres se muestra cierta «preocupación» por la situación de impagos que atraviesa la entidad, así como por la confusión existente en lo que a la propiedad de la asociación anónima deportiva se refiere. Así lo expresó ayer el concejal de Deportes, Pedro Muriel, quien deja claro que el Cacereño no ha sufrido por parte del Consistorio trato discriminatorio alguno en lo que a ayudas se refiere.

Según la información facilitada a este diario por fuentes municipales, y pese a estar firmada y reconocida, el Cacereño aún no ha podido hacer uso de la asignación de 35.000 euros concedida por el Instituto Municipal de Deportes en calidad de subvención nominativa por motivos legales. Si bien el primer 50 por ciento de esta cantidad debía haberse abonado en verano, un informe de la Tesorería del Ayuntamiento de Cáceres alertó sobre los embargos decretados contra la entidad. Deudas del Cacereño reconocidas por la justicia cuyo montante global es superior a la cifra de la propia asignación, por lo que la entrega de esta primera partida resultaba incompatible. Respecto al segundo 50 por ciento de la subvención nominativa, el Cacereño tenía de plazo hasta el pasado día 31 de octubre para registrar en el Ayuntamiento la cuenta justificativa de gastos, tal y como reza la octava cláusula del convenio. Una vez expirado dicho plazo, no consta en el Consistorio que el club haya depositado la documentación necesaria.

El máximo accionista del Cacereño, Antonio Martínez Doblas, quien ostenta el 98 por ciento del accionariado a través de la mercantil Nuevos Desarrollo Financiero 2005, de la que es administrador único, no atendió ayer el requerimiento de este diario para tratar este nuevo capítulo de impagos masivos.