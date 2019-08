TERCERA A la búsqueda del primer asalto liguero Los de Alberto Ortiz inician el curso en casa ante un Montijo muy reforzado y con Luismi Patiño en el banco FELIPE J. DELGADO Domingo, 25 agosto 2019, 10:03

calamonte. «El Calamonte es el más serio aspirante a ser el vencedor de 'la otra liga». Así definía Luismi Patiño, técnico de los de Montijo, al conjunto calamonteño, del que señaló que «es el Calamonte más trabajado de los últimos años», al tiempo que se mostraba gratamente sorprendido por el buen nivel de sus hombres. «Estamos bastante más maduros de lo que yo me esperaba para el inicio de la temporada. Han asimilado antes de lo que yo me esperaba lo que yo quiero de ellos: marcar siempre un gol más que los demás», sentenciaba Luismi Patiño en su regreso a los banquillos de la Tercera. «Tenía muchas ganas de empezar. Las pretemporadas se me hacían largas de jugador y de entrenador, también». Sobre qué partido se espera, Patiño reconoce que «el dominio suele ser alterno en estos enfrentamientos, y más al principio de temporada, donde aún faltan muchos detalles». Mientras, el técnico local, Alberto Ortiz repite en el banco tras una temporada donde las cosas fueron mejorando según transcurría el curso liguero.

«Trabajar con prácticamente el mismo grupo que el año pasado es importante porque ya partes de una base, hay conceptos asentados y eso te posibilita iniciar el curso con cierta ventaja», afirmaba Ortiz en la previa del estreno liguero. La puerta, con Miguel López, el centro del campo con Mario Sosa y el tramo final con Troiteiro, han sido las líneas reforzadas, además de la de Marco, del juvenil. «Aún tenemos una plantilla corta y esperamos algún refuerzo. Pero estoy muy satisfecho con el plantel», afirmaba. «El Montijo es un equipo muy bien trabajado, todos conocemos a Luismi, que pone mucha intensidad y han tenido incorporaciones que refuerzan el equipo. Nosotros, trataremos de llevar la iniciativa y, sobre todo, ser competitivos.