Brazaletes con distintas sensaciones Alberto Delgado, capitán del Cacereño, y Ángel Pajuelo, capitán del Villanovense. :: JORGE REY/ ESTRELLA DOMEQUE Los capitanes de Villanovense y Cacereño, Ángel Pajuelo y Alberto Delgado, reconocen que el domingo hay algo más que tres puntos en juego E. DOMEQUE Y J. CEPEDA y Jueves, 26 septiembre 2019, 08:39

Dos tonalidades distintas de verde, pero un mismo compromiso como capitanes. Verde villanovense para Ángel Pajuelo y un verde cacereño para Alberto Delgado. Los dos se verán las caras este domingo en un partido que, pese a lo que queda por delante, puede ser clave en el devenir de la temporada. Y si distintos son los verdes, no menos serán las sensaciones. Un triunfo para el Villanovense sería un paso adelante, mientras que para el Cacereño sería un necesario punto de inflexión.

«Nosotros hemos empezado muy bien, ese era nuestro primer objetivo porque sabíamos que era importante», dice Pajuelo después de un inicio fulgurante con pleno de victorias. Un dato inmaculado que contrasta con las dos derrotas, dos empates y un único triunfo del Cacereño: «No pasa por su mejor momento, pero es un gran equipo que seguro que va a estar arriba. De ahí la importancia del domingo. No dejan de ser tres puntos, pero te alejas algo más de ellos».

Esa es la principal lectura de los serones, ya que de ganar este domingo se pondrían con una renta de trece puntos sobre el que, a priori, sería su rival más fuerte en la pelea por la primera posición. «Nosotros tenemos que respetar a todos los equipos por igual porque nos lo van a poner muy difícil y el Cacereño vendrá a lo mismo», advierte Pajuelo en sintonía con el mensaje que Pepe Masegosa traslada cada semana al vestuario.

Pasa de puntillas para hablar del equipo verdiblanco, «con jugadores muy buenos, pero que no están teniendo su mejor momento». De este modo, el capitán villanovense prefiere centrarse en su equipo con el que ha recuperado la ilusión después de un verano difícil. «Tras lo ocurrido, estás deseando que llegue la competición y adaptarte lo más rápido posible a la categoría. Creo que eso lo hemos hecho bastante bien, sobre todo por las sensaciones. Sabemos que es muy difícil, pero paso a paso estamos olvidando lo del año pasado».

Aunque en unos días se reencontrará con parte de ese pasado. Julio Cobos regresa a la que fue su casa durante dos etapas bien diferenciadas. «Ha marcado al Villanovense para lo muy bueno y para lo malo», afirma Pajuelo sobre el entrenador que una vez les llevó a la gloria y el año pasado no pudo salvarles del infierno por el que hoy navegan.

Por su parte, el capitán del Cacereño, Alberto Delgado, no se esconde para hablar de la delicada situación que en las últimas semanas se vive en el Príncipe Felipe tras un inicio liguero de perfil bajo: «Estamos dolidos. Nadie esperaba empezar así y estamos viendo que nos está costando mucho darle la vuelta a la situación. Aunque estamos entrenando bien entre semana, estamos perdiendo muchos puntos».

En un ejercicio de autocrítica, el jugador natural de Cabezón de la Sal busca el diagnóstico dentro del propio vestuario sin atender a otros factores coyunturales: «Está claro que no es casualidad ni mala suerte. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y saber que estamos haciendo las cosas mal. Cuando llega el día del partido, sufrimos un pequeño bloqueo, sobre todo en las segundas partes. Con confianza y con trabajo esperamos darle la vuelta a esta situación».

El defensor verdiblanco es consciente de que el partido del domingo en Villanueva de la Serena podría suponer un punto de inflexión no solo en el aspecto positivo, sino también en el negativo, si el equipo no logra sacar petróleo: «Al final todos sabemos que ya existe una diferencia muy grande y perder sería un palo para nosotros. Tenemos confianza para ir a Villanueva a hacer un buen papel para cambiar la dinámica. Todo mejorará cuando consigamos enlazar un par de victorias para que, a partir de ahí, podamos jugar los partidos un poco más tranquilos y sin tanta ansiedad».

En lo personal, Delgado dice intentar ayudar al equipo en todo lo que puede, «aunque no siempre salen las cosas como uno espera». De hecho, el capitán ha llegado a ser en alguno de los anteriores encuentros uno de los sacrificados por Cobos en su particular búsqueda del once ideal: «Esperemos que con trabajo y dedicación todos podamos subir el nivel por el bien del equipo».

¿Temen más al Villanovense o la propia versión que ustedes mismos puedan ofrecer sobre el césped? «Al final lo importante somos nosotros mismos, independientemente del rival. Tenemos que ir a dar lo mejor de nosotros con respeto a todos. Esa va a ser la línea para conseguir la victoria». Sobre el intratable líder de la Tercera extremeña, Alberto Delgado sostiene que se trata de un equipo «muy veterano y con un juego muy práctico. Hay que tener mucho cuidado con la gente de arriba, que es determinante. Además, defienden bien y son agresivos».

Con una parroquia cacereña cuyos ánimos están más que caldeados en las últimas semanas, el capitán del Cacereño lanza un mensaje de esperanza: «Pido a los aficionados que traten de creer en nosotros porque estamos trabajando para revertir esta situación y dentro de poco estaremos disfrutando todos juntos». Precisamente, el club ha organizado un viaje para sus fieles.