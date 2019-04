Bernabé: «Lo importante ahora es permanecer unidos equipo y afición» Bernabé, portero del Cacereño, en el Príncipe Felipe. :: a. méndez El portero del Cacereño reconoce que su grupo ha de pulir errores «que cuestan partidos» y hace un llamamiento a la parroquia verde para luchar por el ascenso J. CEPEDA Martes, 16 abril 2019, 08:51

El centenario barco del Cacereño no solo encalló este pasado domingo en la localidad pacense de Valverde de Leganés, sino que también arrojó serias dudas sobre su navegabilidad hacia el puerto de la Segunda División B, una asignatura pendiente durante las tres últimas campañas. Mientras al pasaje comienza a agotársele la paciencia, la tripulación pide calma, sin dar en ningún caso el objetivo global del ascenso por perdido. Así al menos lo entiende el guardameta Ángel Bernabé, quien padeció en carne propia el varapalo de la última jornada ante un rival teóricamente asequible que, sin embargo, hizo morder el polvo al decano del fútbol extremeño. «El equipo está en una situación delicada porque los resultados no nos están acompañando. Lamentarse ya no vale de nada, lo que hay que hacer es corregir errores, que es la única manera de solucionar los problemas», explicaba ayer a este diario el portero del conjunto verdiblanco.

A juicio del cancerbero, a su grupo le ha afectado el hecho de perder la primera plaza en favor de un Mérida que ha castigado los errores de los rivales directos de manera más eficaz que el propio Cacereño: «No hemos conseguido el objetivo que nos planteamos, que era ser primeros, y eso psicológicamente le ha hecho daño al equipo. El Mérida no ha fallado en los partidos importantes, como sí lo hemos hecho nosotros, pero ahora tenemos que pensar que mantener esa segunda plaza es vital para afrontar la fase de ascenso».

Tras esta última trayectoria irregular, ¿son días para hablar mucho en el vestuario? «Más que hablar, lo que hay que hacer es solucionar los errores puntuales que estamos teniendo y que nos están perjudicando mucho. Hay que pulirlos de cara al playoff. Hablar, se puede hablar mucho, pero al final lo que hay que hacer es corregir errores, esos mismos que no teníamos a principio de temporada. De cara al playoff, tenemos que ir con las ideas claras y la mente limpia. Un día malo en la fase de ascenso significa no conseguir el objetivo», avisa el meta verdiblanco. No obstante, el tercer capitán del conjunto dirigido por Adolfo Muñoz no da nada por perdido: «El ascenso se puede conseguir con confianza y con fe», sostiene.

El cancerbero titular del decano del fútbol extremeño confía en que este próximo jueves, día del centenario de la entidad, su equipo pueda protagonizar todo un punto de inflexión frente al Atlético Pueblonuevo, próximo rival de los de la carretera de Salamanca. Para ello, Bernabé hace un llamamiento a la parroquia verdiblanca: «A la afición, en primer lugar, hay que darle las gracias por apoyarnos en todos los momentos. Saben que la situación durante la temporada no ha sido fácil para nosotros. Si en algún momento no hemos estado a la altura, que nos perdonen, pero nuestra intención siempre ha sido darlo todo, aunque a veces existan errores que cuestan partidos. Lo más importante de la temporada viene ahora. Si ellos confían en nosotros, su empuje será un plus para llevar al equipo a Segunda B. Si nos dividimos, no vamos a conseguir nada. Lo más importante ahora es permanecer unidos equipo y afición», invita el portero del Cacereño. Tanto Collantes como Marcos Torres, ambos lesionados, estarán obligados a guardar reposo.