A balón parado de vuelta a la cima Álex García celebrando junto a sus compañeros su primer gol de la temporada. :: JORGE REY El Cacereño cumple ante el Racing Valverdeño con dos faltas de Álex García y Marcos Torres para colocarse de nuevo en lo más alto de la tabla MARÍA CORRAL CÁCERES. Lunes, 19 noviembre 2018, 09:03

El Cacereño golpea a balón parado y recupera la senda de la victoria tras tres jornadas consecutivas cediendo puntos ante rivales directos. Con más acercamientos que ocasiones claras, los de Adolfo Muñoz se impusieron a un meritorio Racing Valverdeño (2-1) que propició que el líder de Tercera acabase pidiendo la hora en los instantes finales. Gracias a dos faltas, una lanzada por Álex García y otra por Marcos Torres, los verdes vuelven a sumar de tres en tres y a ver la clasificación desde la cima. Conde fue el artífice del tanto visitante.

2 CACEREÑO RACING VALVERDEÑO 0 Cacereño Bernabé; Neto, Carlao, Carbonell, Alberto Delgado, Gustavo, Luismi (Keko, min. 89), Marcos Torres, Eloy Jiménez, Álex García (Elías Molina, min. 80) y Álex Rubio (David López, min. 68). Racing Valverdeño Alonso; Ismael Borrego (Manu, min. 74), Samu, Aitor, Roberto, Álex Bravo (Conde, min. 32), Lucas, Silve, Loiro, José Mari (Juanmi, mi. 83) y Mancha. Goles 1-0: Álex García, min. 25. 1-1: Conde, min. 44. 2-1: Marcos Torres, min. 48. Árbitro Broncano Suárez. Amonestó a los locales Álex Rubio y Gustavo y a los visitantes Roberto, Silve y Juanmi. Incidencias Príncipe Felipe, 400 espectadores.

Ambiente desangelado el que presenció el Príncipe Felipe en una fría y lluviosa mañana de domingo. El tiempo no acompañaba y la manifestación por un tren digno programada a la misma hora en el centro de la ciudad mermaron notablemente la afluencia de público. Solo unos pocos valientes se acercaron al recinto de la carretera de Salamanca a sabiendas de que el encuentro no disponía de gran atractivo. Ante tales condiciones meteorológicas y el estado del césped, se intuía una cita monótona y gris en la que el principal protagonista no iba ser el juego. Y eso fue lo que ocurrió en varios tramos del partido, especialmente en la primera parte.

El Cacereño salió a escena con varias novedades en el once inicial. Sin el capitán Elías Molina, Alberto Carbonell regresó al centro de la zaga. Además, el delantero Álex García también volvió a la titularidad después de permanecer en el dique seco varios meses a raíz de una lesión en el tendón rotuliano. Y no pudo tener mejor reaparición. Ofreció una versión renovada del cuadro de Adolfo Muñoz hasta el punto en el que fue el encargado de abrir la lata. Con un disparo lejano de falta (que fue ligeramente desviado por la barrera) en el minuto 25, el atacante asturiano anotó su primer gol de la temporada.

La alegría del tanto duró lo que el Racing Valverdeño tardó en sacar tajada de un mal despeje de Ángel Bernabé. Conde aprovechó el rechace al borde del área pequeña para poner las tablas en el marcador justo cuando quedaban tan solo segundos para que concluyera el primer tiempo. Dosis de motivación para los visitantes y mazazo anímico para los locales.

Sin embargo, nada más reanudarse la segunda mitad, los de Adolfo Muñoz, lejos de achantarse, respondieron con otro lanzamiento a balón parado que acabó perforando la red de Alonso. Marcos Torres ejecutó y el guardameta hizo el resto. Una mala retención de la pelota propició que traspasara la línea de cal para volver a poner a los verdes de nuevo por delante. Tras el tanto, los locales se confiaron y no consiguieron cerrar el partido. El penalti fallado por Luismi y el gol anulado a Alberto Delgado no pudieron sentenciar un encuentro en el que el cuadro de Durán Silva acabó despertando el nerviosismo de su rival a base de constantes internadas.

Al final, el buen planteamiento del Racing Valverdeño no tuvo recompensa y el Cacereño solventó una cita en la que dependía de sí mismo para seguir en lo más alto de la clasificación. Condición que vuelve a disfrutar en solitario tras el empate sin goles del Mérida en La Isla de Coria.