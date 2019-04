El Azuaga se hace con el triunfo en Pueblonuevo OPTA Lunes, 15 abril 2019, 09:26

pueblonuevo. Primera parte muy entretenida en el Antonio Amaya con grandes acciones ofensivas para los dos equipos. Ilyis tuvo dos seguidas en los minutos 10 y 17. La primera la tuvo que sacar el guardameta del Pueblonuevo con gran habilidad, mientras que la segunda se marchó por encima de la portería de Jesús Torres. La primera del cuadro local fue tras una falta botada por Gabri y que dejó a Rubia solo con el balón controlado, pero Perla estuvo listo para sacar la pelota del área. Ya cuando faltaba menos de cuarto de hora para el final del primer tiempo, David Cruz mandó un testarazo por encima de la meta.

0 PUEBLONUEVO AZUAGA 2 Atlético Pueblonuevo Jesús Torres, Juanma, Juanlu, Gabri, Dani, Pepe, Romero (51', Manuel), Juanan, Rubia (46', Alexis), Fernando (69', Peri) y David Cruz. Azuaga: Carlos Sánchez, Rubi, Perla, Kiko (69', Jesús Bono), Isaac, Ilyis, Nono, Luisito, Chepe (50', Enrique), Pelu (74', Jesús Rodríguez) y Sofi. Goles: 0-1, min. 42: Luisito. 0-2, min. 89: Nono. Árbitro: Carlos Agrad Díaz. Amonestó a los locales Gabri, Romero y Manuel; A los visitantes Kiko y Pelu. Incidencias: Antonio Amaya, ante 250 espectadores.

El primer gol del Azuaga llegó justo antes del descanso. Golpe psicológico para el Pueblonuevo. Pelu, de jugada maradoniana en la que se marchó hasta de cuatro rivales, llegó al área de Jesús Torres y se la puso a Luisito, que se revolvió muy bien para encontrar el remate y anotar el primero de la tarde.

Tras el paso por vestuarios, el Pueblonuevo salió mucho más enchufado sobre el terreno de juego, empujando en el mediocampo debido a que el Azuaga vio a sus dos centrocampistas con tarjeta amarilla. Sin embargo, el entrenador visitante los cambió a los dos para tratar de solventar esta situación.

En el 76, los anfitriones tuvieron una triple ocasión de gol. Primero fue de Juanlu, que disparó y atrapó Carlos. Luego, tanto Peri como David Cruz se encontraron con un balón casi bajo los palos, pero no fueron capaces de meter el cuero en la portería. Jesús Bono pudo poner el segundo, pero no llegó a empujar. Sin embargo, ese tanto vino casi al final del partido. Nono armó su bota para mandar el esférico cerca del palo derecho de Jesús, donde no alcanzó a evitarlo. Ya en la prolongación, Jesús Rodríguez dispuso de un penalti a su favor, pero lo lanzó fuera y el encuentro acabó 0-2.