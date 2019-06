Que sea hoy el ascenso, Mérida El Mérida celebra un tanto durante la presente temporada. :: j. m. romero Los emeritenses pretenden cerrar el curso esta noche festejando el regreso a Segunda B, y para eso tendrán que ganar al Socuéllamos en un Romano repleto M. G. Domingo, 2 junio 2019, 09:29

MÉRIDA. Primero, los tópicos. Puede subir cualquiera de los dos porque son dos de los mejores campeones de todos los grupos de Tercera. El resultado de la ida es bueno para el Mérida porque se la va a jugar en su estadio repleto de aficionados. y el resultado de la ida es bueno para el Socuéllamos porque le vale el empate a goles. Cuentan los dos equipos con bloques tan experimentados y trabajados que, probablemente, la eliminatoria se decida por los más pequeños y nimios detalles. El que menos falle, el que menos conceda, el primero que acierte arriba, el que más suerte tenga. ese se bañará esta noche en la plaza de su localidad.

Y ahora, lo importante. Si el Mérida compite y trabaja igual que lo hizo en el Paquito Giménez hace siete días, el Mérida tendrá muy cerquita regresar esta noche a la Segunda B. Si el equipo concede hoy tan poco como le concedió a Megías y Belencoso hace siete días. si el equipo se muestra tan inteligente a la hora de leer el partido como ya lo hicieron Curro, Villa y Espinar en la ida. si Cristo y Joaqui ayudan a sus laterales y meten el pie como en Socuéllamos. si Miguel Ángel Espinar da otra lección memorable de cómo ayudar a su equipo sin aparecer mucho en ataque. si el Mérida muestra lo que es y lo hace durante todos los minutos del partido. un año después de la fatídica y negra tarde de Coruxo volverá de donde nunca debió salir.

Aunque el partido, por las dimensiones del Romano y por el planteamiento que a raíz de eso ejecuten Amaro y Simón, vaya a ser (de entrada) muy diferente a lo visto en Socuéllamos. Lo de esta tarde gira más en torno a las emociones que a lo futbolístico. «Pero eso es más para la gente. Yo a mis futbolistas les vengo pidiendo toda la semana que se centren en el juego, que es lo único que podemos controlar. El resultado será una consecuencia de cómo estemos en el partido. No nos desviemos de eso», tercia el técnico del Mérida, que hace cuatro años celebró el último ascenso del club sobre el verde y hoy deberá dirigirlo desde el banquillo.

Sentimentalismos, los justos

«El futbolista tiene que estar lo más tranquilo posible. Les dije en Socuéllamos que estamos responsabilizados con el club, con la ciudad, con la afición, con nuestros intereses. Es mejor darle normalidad a las cosas», opina Santi Amaro. «Vamos a tratar de que sea un partido más. Por mi experiencia he vivido de todo: me han tocado la parte emocional, no me han intentado motivar de manera especial. Nuestra plantilla tiene mucha experiencia y hay que intentar encontrar el nivel de intensidad exacto, ni más ni menos.

La «anormalidad» la pondrán los miles de aficionados que colorearán las gradas del Romano. El último ascenso en casa, entonces del Mérida UD, data de la primavera de 2006, hace ya trece años. Y la afición no se lo quiere perder. El estadio registrará hoy la mejor entrada del curso. Entrada que se parecerá bastante a las que antaño dieron mucho que hablar. Es consciente el aficionado emeritense de que hoy debe ayudar a convertir una temporada sobresaliente en una temporada de matrícula de honor.

El Mérida no va a cambiar nada. Será el mismo de siempre. De hecho, Amaro probablemente alineé el mismo 'once' que tan bien compitió en la ida. «Hemos hecho hincapié en seguir incidiendo en lo que nos ha hecho campeones. Sería ilógico hacer otra cosa. Hemos tenido partidos importantes que había que ganar sí o sí y estamos acostumbrados a hacerlo», desliza Amaro. Tampoco cambiará nada el Socuéllamos. A lo mejor un centrocampista más por Belencoso para reforzar el mediocampo: bien Parada o bien Quique Domínguez y meter a Chupi en banda, pero eso solo lo sabe Mario Simón.

«Hemos ensayado hasta los lanzamientos de penaltis», confiesa el técnico emeritense. «Hay que controlar todas las posibilidades que se puedan dar y esa es una de ellas». Lo que no se podrá controlar es el sofocante calor que envolverá el Romano a la hora del partido. Y poco más que escribir. Si el Mérida asciende esta noche es porque se lo habrá merecido, de largo. Y si el Mérida se vacía y recita la lección tan bien como lo hiciera hace una semana en Socuéllamos y, sin embargo, cayera, aún le espera otro camino para visitar la plaza de España a finales de mes. Si sucede lo primero: objetivo cumplido. Si pasa lo segundo: palo gordo, sí, pero no definitivo.