TERCERA Alivio en el Mérida por Migue Montes Sufre una distensión de ligamentos de la rodilla, una lesión menor de la que en un principio se sospechaba M. G. MÉRIDA. Miércoles, 3 abril 2019, 08:32

Dos de los indiscutibles de Santi Amaro no estarán el domingo en Montijo (12.00 horas): Migue Montes y Curro. La lesión del delantero reviste mayor gravedad que la del mediocentro, que seguramente parará por precaución. Para eso sirven, por ejemplo, los siete puntos de colchón que disfruta el Mérida desde el pasado domingo.

Migue Montes, que se retiró nada más comenzar la segunda mitad en el duelo ante el Cacereño, sufre una distensión de ligamentos de la rodilla, lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas aproximadamente (según evolucione). Se temía que fuera un esguince o incluso una rotura, pero las pruebas a las que se ha sometido Montes a principios de semana han dejado el susto en apenas nada.

Curro, por su parte, ya no entrenó ni un solo día la semana pasada por molestias en los isquiotibiales. El cuerpo técnico tiró de él la última jornada por la trascendencia del partido y por las características del rival, conscientes de que no iba a durar los noventa minutos. El mediocentro se retiró tras la primera mitad y la idea del club es recuperarlo con trabajo específico durante esta semana. Si bien no forzarán con él.

Será turno para que los menos habituales vayan sumando minutos y adquiriendo ritmo de competición de cara a los playoff.