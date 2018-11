TERCERA Alejar viejos fantasmas con la enfermería llena Collantes, con una rotura en el aductor, ha sido el último en pasar por la enfermería verde. :: A. M. El Cacereño visita Aceuchal sin jugadores para completar la convocatoria y con la derrota del año pasado aún en la retina MARÍA CORRAL Domingo, 11 noviembre 2018, 10:44

CÁCERES. Complicada salida la que le espera al Cacereño esta tarde en Aceuchal (Polideportivo Municipal, 18.15 horas). Tras sumar tan solo un punto de seis posibles ante Coria y Mérida, dos de los candidatos al ascenso, los de Adolfo Muñoz viajan a la localidad ajera sin jugadores del primer equipo suficientes para completar la convocatoria y con la imagen todavía en la retina de lo acontecido la última vez que se vieron las caras.

Fue el pasado mes de abril, en la jornada 36 de la anterior campaña. Un partido en el que los verdes cayeron derrotados (2-1) y se dejaron escapar el liderato del grupo XIV de Tercera y, consigo, la oportunidad de disputar eliminatoria directa en el playoff. Ahora, con un plantel renovado, el Cacereño pondrá pie en tierras piporras con la idea de ahuyentar aquellos fantasmas para seguir custodiando la cúspide de la clasificación.

Conseguirlo no será tarea fácil. Y no solo por la complejidad del escenario, sino porque la enfermería verde cada vez tiene más huéspedes y Adolfo Muñoz se las deseará para rellenar la lista. Aunque Álex García y Carbonell ya han entrenado con el grupo, no se espera que su reaparición tenga lugar hoy. Igual que Chechu, quien, con molestias en el cuádriceps a causa de una calcificación, lleva tres semanas alejado de los terrenos de juego. A ellos se sumaron en la última jornada Rodri y Collantes. Según el parte médico anunciado por el club, el primero, además de cumplir ciclo de amarillas, sufre un esguince de grado dos en el ligamento lateral de su pierna derecha, mientras que el segundo una rotura en el aductor.

El Aceuchal, por su parte, llega en su momento más crítico. Empezó la temporada colándose por sorpresa en la zona noble de la tabla, pero tras sucumbir en casa ante el Llerenense (1-2), el cuadro de Javier Diosdado, 'Cisqui', no ha levantado cabeza. Tres empates y cinco derrotas es su balance desde entonces. Ante el gran favorito, tratarán de repetir el final de la anterior campaña para volver a adoptar el papel de equipo revelación que se le adjudicó en el arranque liguero.

La necesidad de ambos planteles por sumar será el determinante de un choque cuyo desenlace no está ni mucho menos claro. El partido ha sido declarado medio día del club y la entrada general tendrá un importe de 8 euros. Los socios del conjunto piporro abonarán la cuantía de 3 euros, mientras que los simpatizantes del Extremadura también gozarán de descuento (5 euros).