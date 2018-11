Alberto Núñez finiquita al Diocesano

Dos goles de Alberto Núñez bastan al Arroyo para sumar su segunda victoria como local a costa de un Diocesano que completó una buena segunda mitad. Va cogiendo color la temporada de un Arroyo que solo ha perdido uno de los últimos siete partidos.

2 ARROYO 1 Arroyo Jiménez, Ángel, Dani, Juanjo Polo, Álex Melli, Alberto Núñez, Asier, Víctor Guerra (Tomás, min.89), Loren, Javi Márquez (Miguel Rubia, min.77), Aitor (Barrientos, min.64). CD Diocesano: Miguel, Manu, Ismael, Colo (Adrián, min.64), Valentín, Deme, Turra (Sergio, min.80), Manolo, Juanlu, Chori, Jorge Abuelo (Javi Bernal, min.56). Goles: 1-0, min.38: Alberto Núñez. 2-0, min.52: A. Núñez. 2-1, min.60: Chori. Árbitro: Pablo Asensio. Amonestó con tarjetas amarillas a los locales Alberto Núñez, Aitor y a los visitantes Abuelo y Valentín. Incidencias: Municipal de Arroyo. Unos 300 espectadores.

Hubo igualdad máxima en la primera mitad; quizá demasiada. Una igualdad impuesta por la intensidad con la que ambos saltaron al campo y que no permitió brillar a ninguno de los futbolistas más talentosos. Anduvieron desaparecidos en el primer acto hombres como Chori o Víctor Guerra. Impusieron su ley sin embargo Asier o Manolo, que protagonizaron además varios encontronazos al borde del reglamento. La mejor ocasión previa al gol llegaría en un balón peinado que despejaría acrobáticamente Miguel. Poco después llegaría el primer tanto de Alberto Núñez que, a placer, acabaría fusilando a un Miguel que no acertaría a atrapar un disparo anterior, dejando el balón a placer al centrocampista arroyano. No hubo más hasta el descanso.

La reanudación fue intensa, con ambos contendientes mostrándose agresivos, pero con el Arroyo con un punto más. El segundo tanto local llegó en un córner fenomenalmente ejecutado por Loren y que acabaría rematando sin oposición y casi en el área pequeña Alberto Núñez, que refrendaba su gran partido haciendo además dos tantos. Se templaba el partido cuando, en una hábil maniobra de Chori en el área, el habilidoso media punta colegial exponía su zurda para batir de forma cruzada a Jiménez, apretando el partido. De ahí al final el Arroyo fue incapaz de dormir el encuentro, convirtiéndose el choque en un caos que solo beneficiaba al equipo de Rai, animado además por una gran segunda mitad de Javi Bernal. La línea defensiva arroyana y Asier sostuvieron a los rojillos.