TERCERA La UPP agota el plazo de la AFE con la intención de pagar la deuda El club placentino no podrá jugar el domingo si no deposita hoy 53.000 euros por las denuncias de la última plantilla JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Viernes, 23 agosto 2019, 09:31

Pocos dudan ya de que la UP Plasencia está viviendo los momentos más complicados en sus 80 años de historia. Y este viernes tiene un punto de inflexión en su devenir como institución. Es cuando finaliza el plazo para que abone en las oficinas de la AFE los 53.000 euros correspondientes a las denuncias de la plantilla de la pasada temporada.

Si no satisface esa cantidad, el domingo no jugará ante el Racing Valverdeño y perderá el partido por 3-0. Si no la satisface el siguiente viernes, en la segunda jornada en casa ante el Valdivia, perderá el partido por 0-3 y quedará excluida de la Tercera División.

Eso no significa que desaparezca la entidad, solo que desciende a la antes llamada Regional Preferente, aunque no podrá competir hasta la 2020/2021. Como sanción, esa temporada no podría ascender a Tercera División.

Puestos en contacto con el grupo inversor a última hora de ayer, informaron que este viernes «se depositará el talón en la AFE». Algo parecido es lo que le dijeron a la plantilla actual en el entrenamiento por la mañana.

El club no ha hecho oficial esa información. Seguramente, porque los antecedentes no le son favorables. Por hacer un poco de cronología en este verano convulso para la UPP, hay que recordar que el equipo ya quedó excluido de la Copa Federación por no hacer frente a las denuncias de la AFE antes del inicio del torneo. Directiva y cuerpo técnico juraron y perjuraron, en la presentación del proyecto ante la prensa, que el balón echaría a rodar el domingo 4 de agosto. No fue así porque no pagaron.

En un comunicado público, el jefe de prensa del nuevo grupo inversor dijo que «el Plasencia pagará la deuda el 20 de agosto y sí jugará el primer partido de liga el próximo 25». Y como en la primera ocasión, el tiempo dio y quitó razones. A 22 de agosto, no se ha depositado un solo euro en las oficinas de la AFE.

El Plasencia tiene hasta media tarde de este viernes para depositar los 53.000 euros si quiere jugar el domingo. Pero la sensación entre los aficionados es más de pesimismo que de otra cosa, sobre todo cuando el propio entrenador Dani Simón se manifestó ayer de forma tibia en los micrófonos de Minuto 30 de Canal Extremadura Radio.

El entrenador, que ha venido de la mano del grupo inversor, no pudo ser tajante y solo reconoció que tenía «la esperanza» de que se pagara entre este jueves y viernes.