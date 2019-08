Adrián evita un festín de goles del Moralo Ibu fue el encargado de inaugurar el marcador. :: miguel camacho El guardameta del Jerez fue el mejor de su equipo e impidió la goleada de los locales MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Lunes, 26 agosto 2019, 08:22

Victoria corta de un Moralo superior en un partido en el que se erigió como protagonista el cancerbero visitante Adrián. Su equipo recibió una discreta derrota gracias a las grandes intervenciones que hizo para impedir la goleada del conjunto de Navalmoral. El Jerez aguantó la primera media hora jugando con intensidad y de tú a tú, a pesar de ir por debajo en el marcador, pero nunca comprometió a un Diego García que casi pasó desapercibido. En el primer ataque, Ibu aguantó el choque con Ferrerinha para robar el balón, encarar a Adrián y batirlo con un tiro cruzado. El 1-0 dio mucha tranquilidad a un Moralo que se hizo con el control del juego, aunque el Jerez no le perdió la cara al partido e insistió en atacar pero sin hacer daño. Un avance por la izquierda de Sergio Gómez, que pasó sobre Aarón dentro del área, sirvió para el 2-0 que encarriló las pretensiones locales. A partir de ahí llegó el festival del guardameta Adrián para mantener de pie a los templarios. Paradones a Sergio Alonso, con un disparo a la escuadra, a Suso y a Yoni, a ambos atajando en dos tiempos fuertes chuts por alto.

2 MORALO 0 JEREZ Moralo CP Diego García; Pedro Toro, Lolo, Suso, Luis Lozano, Jojo, Sergio Gómez, Sergio Alonso (Rubén Rivera, min. 68), Yoni (Meda, min. 89), Aarón (Rulo, min. 83) e Ibu. Jerez CF Adrián; Javichu, Ferreirinha, Pardo, Carlos Arias, Juanan (Pelu, min. 64), Miguel Pérez, Juanito de la Cruz, Joni (Arsen, min. 72), Sebi (Javi Casero, min. 52) y Chema. Goles 1-0: Ibu, min. 2. 2-0: Aarón, min. 27. Árbitro Izquierdo Valle. Mostró cartulina amarilla a los visitantes Pardo, Joni, Miguel Pérez y Chema. Incidencias 1.000 espectadores en el Municipal de Navalmoral. En el descuento se apagaron tres torretas por la tormenta y el árbitro decidió con los equipos dar por finalizado el partido.

En la segunda mitad la velocidad del juego disminuyó. Se jugó lo que el Moralo quiso que se jugara. No tuvo prisas y esperó sus llegadas para definitivamente cerrar el envite. No fue así porque de nuevo se volvió a topar con un fenomenal Adrián. Yoni le obligó a despejar a córner cerca de la escuadra para avivar un encuentro que se estaba anestesiando por momentos. Aarón no fue capaz de marcar desde cerca porque el portero rechazó y posteriormente Rubén Rivera tiró al palo. También la tuvo Luis Lozano con la cabeza a bocajarro, pero Adrián respondió de nuevo por bajo para desbaratar el peligro.