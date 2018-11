Adolfo Muñoz: «El Coria nos superó, estuvimos desaparecidos»

cáceres. Las rachas no duran para siempre y era de prever que tarde o temprano el Cacereño acabaría perdiendo su condición de invicto. El conjunto verde, de más a menos en este primer tercio de la competición, cedió tres puntos importantes a un Coria en horas bajas, aunque motivado.

Una vez concluido el encuentro, el técnico Adolfo Muñoz hizo una lectura que no requirió un análisis con demasiada profundidad. Los celestes fueron superiores, en detrimento de los verdes, que permanecieron ausentes: «Sabíamos de las dificultades que íbamos a tener y salimos enchufados los primeros minutos. Sin embargo, a raíz del primer gol encajado, no estuvimos en el campo. No dominamos el juego ni estuvimos acertados ni metidos en el partido. Aunque el tanto era evitable, el Coria nos superó claramente».

Tratando de dar con el detonante de la primera derrota de sus hombres, Adolfo Muñoz se lamentaba: «Faltaron muchas cosas y no sé el motivo. No ha habido intensidad ni ritmo, estuvimos desaparecidos. Apenas creamos ocasiones y el primer gol nos hizo mucho daño. Siempre he dicho que el equipo da todo lo que tiene, pero desgraciadamente ante el Coria no competimos ni estuvimos a la altura del partido. Un equipo como el nuestro tiene que tener más recursos».

Difícil de mantener

La racha acumulada hasta la fecha no era fácil de mantener y el técnico verde es consciente de que el equipo que se vio en La Isla no es el que ha llevado al Cacereño a colocarse en lo más alto de la tabla. Eso, unido a la discreta actuación en jornadas anteriores, deja un mal sabor de boca generalizado en la entidad del Príncipe Felipe. No obstante, el propio entrenador no quiso excusar este bache en la ausencia de jugadores importantes: «Nunca me he quejado de las lesiones, pero sí es verdad que a la larga se notan. A todo el mundo le afectan los contratiempos, también al líder, aunque intentaremos recuperar a toda la plantilla».

Después del varapalo, llega la resignación de que no hay vuelta atrás. Para mejorar la mala imagen de los últimos partidos, Adolfo Muñoz admitió que no queda otra que corregir los errores y mirar hacia delante. «Tenemos que hacer autocrítica, mirarnos y darnos cuenta de que, pese a las victorias, llevábamos varias semanas que no estábamos encontrando al mejor Cacereño. Aquí no se acaba la liga», sentenció.