El Aceuchal vende cara su derrota ante el Coria

Es lo que tienen los 'equipos patricios', que poseen un alto porcentaje en sus acciones y te bajan a las galeras sin piedad. Dos ocasiones y dos goles para el Coria, que se llevó los tres puntos de Aceuchal.

1 ACEUCHAL 2 CORIA EMD ACEUCHAL Krsto; Ale, Joselu, Dani Arrabal, Ito, Piru, Rafa Carvajal, Albertino, Leandro, Javi Asensio y Víctor Aguinaco (Rafa González, min. 65). CD Coria Álex; David Sánchez (Chema Martín, min. 55), Mahíllo, Toto, Antonio, Álvaro, Fuli, Javito, Teto (Rubén, min. 77), Edu y Pino (Juanqui, min. 80). Goles 1-0: Rafa Carvajal de penalti, min. 46. 1-1: Pino, min. 57. 1-2: Chema, min. 60. Árbitro Muñoz Blázquez. Por el Aceuchal amarillas a Víctor Aguinaco, Dani Arrabal, Carvajal y Joselu. Por el Coria a Pino, Teto, y Javito. Expulsado Joselu por doble amarilla. Incidencias Polideportivo Municipal de Aceuchal. 215 espectadores.

Saltaron algo más motivados los caurienses, o eso se vio sobre el terreno de juego en los primeros compases. La primera incursión ajena en territorio local sirvió para que llegara un tiro desviado de Edu tras un error de la zaga blanca a los cuatro minutos. De nuevo Edu y Piru volvieron a su lucha, resuelta en beneficio del pupilo de Cisqui. El conjunto local reaccionó y niveló la balanza en la medular, con buenos pases filtrados a la espalda de los centrales y subiendo la frecuencia cardíaca de los de Rubio. Si es cierto que no hubo acciones que hicieran prever que el gol podía estar cerca.

Descargaba una lluvia fina que lo único que mojó fue los circuitos de un Coria que veía cómo el Aceuchal le jugaba de tú a tú y se multiplicaba en el concierto atacante. Al borde del descanso, un balón en largo de Ito sobre la llegada de Piru que no tuvo acierto para enchufarla.

Nada más arrancar la segunda mitad llegaba el primer tanto, un jarro de agua fría para el Coria. Tuvo que ser a balón parado, pero Carvajal solo se la guisó y merendó desde la marca de castigo. Los de Rubio lo intentaron con un potente disparo que despejó con el puño Krsto en el 54. Y a continuación llegaba la igualada, en un error de la salida del balón que aprovechó Pino para devolver las tablas al marcador.

Y es lo que tiene el fútbol, que no siempre es justo con quien más lo merece. Tercera oleada sobre el arco de Krsto en el segundo episodio y la guinda del pastel que Chema Martín saboreó en el primer balón que respiró. El gol allanó el triunfo de la tropa cauriense que suma tres nuevos puntos para no ceder rueda en el pelotón de cabeza frente a un aguerrido rival.