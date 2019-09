El Aceuchal sigue de moda El conjunto piporro sigue con su buena racha y se mantiene una semana más en puestos de promoción tras superar a un Plasencia muy mermado por las bajas ADG ACEUCHAL. Lunes, 30 septiembre 2019, 09:20

El Aceuchal continúa con su buena sintonía esta temporada. El conjunto piporro sigue con su buena racha y se mantiene una semana más en puestos de promoción tras superar a un Plasencia muy mermado por las bajas y que no fue capaz de reponerse al autogol de Trujillo. Escorial, ya en el epílogo del encuentro, puso la puntilla para una UPP que sigue hundida en la clasificación.

2 ACEUCHAL 0 UP PLASENCIA Aceuchal Juanfran Ortiz; Hurtado, Piru, Colín, Alberto Izquierdo; Lauri (Escorial, min. 46), Rafa Izquierdo, Rosales (Murillo, min 80); Juan Germán (Vélez, min 65), Leandro y Platero. UP Plasencia: Marco; Alejo, Zazas, Trujillo, Walter; Nuno, Pablo, Mauri (Caco, min 70); Gonzalo (Alfonso, min 75), Kiko (Motos, min 46) y Mario. Goles: 1-0: Trujillo, en propia puerta (min 37). 2-0: Escorial (min. 89). Árbitro: Carretero González. Amonestó a los locales Lauri y Alberto Izquierdo y al visitante Trujillo Incidencias: Polideportivo Municipal de Aceuchal. 450 espectadores.

Empezó dominando el conjunto local, con posesiones largas y con un Rafa Izquierdo comandando al equipo de Cisqui. El Plasencia no olía la pelota, lo que no le permitió entrar en el partido. No tardó mucho Platero en probar fortuna, aunque su disparo a los cinco minutos se marchó desviado de la meta defendida por Marco.

Se fue asentando el conjunto norteño, pero el Aceuchal, a través del juego directo, seguía llegando y creando peligro a la zaga de la escuadra placentina. De hecho, avisó primero el combinado piporro con Piru, tras un saque de esquina. La mejor ocasión del encuentro hasta el momento. La UPP, hasta entonces, no presentaba credenciales para llevarse el gato al agua.

El Aceuchal, a la contra, acabó sentenciando en un muy buena jugada de Leandro, que ganó un balón ya casi perdido para habilitar a Pablo Platero

Y a la siguiente, el Aceuchal no perdonó. Rosales cabalgó por la banda derecha y puso un centro muy peligroso que acabó en el primer tanto de la tarde. Sin querer, Trujillo introdujo el balón en su propia portería y dio alas al equipo de Cisqui para marcharse a vestuarios con una renta mínima pero merecida por el juego visto.

Todo cambia

Tras la reanudación todo cambió. El equipo cacereño pisó más terreno ajeno y pudo empatar el duelo con un remate del propio Trujillo, que se estrelló en el larguero. Perdonó el equipo de Simón y lo acabó pagando. Volvió a perdonar en una buena acción de su delantero Mario, que erró en el golpeo. Y el Aceuchal, a la contra, acabó sentenciando en una muy buena jugada del Leandro, que ganó un balón ya casi perdido para habilitar a Pablo Platero. Con mucha calidad, Platero le puso un pase de la muerte a Escorial, que no perdonó. No arrojó la toalla la UPO, que siguió nutriendo de balones aéreos a Mario.

Pudo meterse en el tramo final en el partido el equipo de la capital del Jerte con un remate de Alfonso a la media vuelta que salió con buena intención pero falto de fuerza. Atrapó Ortiz sin muchas complicaciones. Y a raíz de esa ocasión, el Aceuchal supo también jugar al otro fútbol. No permitieron los de Cisqui más ocasiones, empezaron a pasear el cuero en horizontal, haciendo inútil la presión del equipo placentino. Y así, con un partido dormido por los locales, llegó el final del choque.

Una nueva victoria piporra que le hace dormir una semana más tercero. La próxima jornada, el equipo de Cisqui visitará Montijo. Por su parte, el Plasencia recibirá al Arroyo en su feudo. Los placentinos marcan ahora mismo la salvación con tan solo cinco puntos. Situación preocupante para un histórico del fútbol regional, que ve como jornada tras jornada los resultados le niegan luchar por objetivos más ambiciosos.