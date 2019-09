Aceuchal y Moralo, a alargar el buen inicio Pedro Toro. :: m. camacho Tras doblegar al Cacereño en la primera jornada, el conjunto piporro intentará vencer a otro de los favoritos del grupo MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 1 septiembre 2019, 10:29

Después del exitoso inicio de ambos equipos, Aceuchal y Moralo se ven las caras en el estreno del campo piporro esta temporada. El extraordinario triunfo del conjunto dirigido por Francisco Diosdado 'Cisqui' en Cáceres en la jornada inaugural le da un plus a este encuentro ya que el equipo de Navalmoral es otro de los favoritos a ocupar una de las primeras plazas.

«No me sorprendió del todo que ganara en casa del Cacereño porque es uno de los que puede ganar a cualquiera; estamos alertados», señala el técnico verde José Diego Pastelero, añadiendo que «el Aceuchal es uno de los tapados porque tiene muy buenos futbolistas y un gran entrenador que les conoce bien».

Para ambas escuadras la semana ha transcurrido con normalidad, en el Moralo ya sin dobles sesiones, por lo que parece que sus jugadores empiezan a estar más frescos físicamente, que es lo que pretende Pastelero para su sistema de juego. Cisqui espera para este debut casero que su equipo se vuelva a divertir jugando, teniendo buena actitud y siendo solidario sobre el campo. Entretanto, el mister del Moralo quiere lo mismo después de dar «mucho valor a la primera victoria porque aún nos faltan piezas además de coordinación en el juego y haberlo hecho sobre un rival fuerte como el Jerez nos da confianza. No es para estar eufóricos pero sí para estar satisfechos a pesar de que queda mucho trabajo por hacer», asegura.

Para esta convocatoria recupera a Keita y Chavalés, que parecen recuperados de las distintas molestias que les han impedido debutar. «Será un partido complicado, el Aceuchal en su campo además se defiende muy bien porque están muy bien adaptados. A mí no me gusta cambiar el planteamiento por jugar dentro o fuera de casa, pero sí que es cierto que los campos condicionan para hacer algunos cambios», advierte el preparador moralo. El encuentro parece abierto, con los locales queriendo demostrar a sus aficionados que no fue casualidad la victoria en Cáceres, y con los visitantes dispuestos a sumar sus primeros puntos lejos de Navalmoral.