Zarfino vuelve a escena en Almería con más fuerza

El Extremadura echó de menos a Gio Zarfino sobre el terreno de juego en el Francisco de la Hera. El centro del campo azulgrana es propiedad del uruguayo, y ante el Rayo Vallecano se notó su ausencia por sanción. Ahora Zarfino vuelve ante el Almería con las pilas cargadas y con el descanso suficiente para estar más fuerte que antes.

El jugador del conjunto almendralejense admite que no le gustó estar fuera del equipo, ya que lo pasó peor, en cuanto a los nervios, que cuando está sobre el terreno de juego. «Estaba prácticamente más nervioso fuera que cuando uno está jugando, pero sí que sirvió de descanso porque estaba acumulando muchos minutos. Ahora vuelvo para estar fuerte como siempre», señala Gio Zarfino.

Al Extremadura le espera un partido muy complicado en Almería. El conjunto andaluz es uno de los equipos que mejor se reforzó en el pasado mercado veraniego de fichajes, y cuenta con un ambicioso proyecto tanto en lo deportivo como en lo económico. Zarfino no le da importancia a ese potencial de su rival, ya que cree que sobre el terreno de juego las fuerzas se igualan, por lo que el Extremadura viaja a Almería con la ilusión de dar una nueva campanada y volver a Almendralejo con tres puntos bajo el brazo. «Va a ser un gran partido, más allá del presupuesto económico que tengan ellos y la cantidad de coches que regalen. A nosotros eso no nos interesa. Sí que vamos a competir once contra once por igual, y con más ganas aún», sentencia el centrocampista uruguayo del Extremadura.

Zarfino está siendo uno de los futbolistas más destacados del Extremadura esta temporada. Ya lo fue en la anterior, pero ahora ha dado un paso hacia adelante y está siendo clave en la temporada del equipo de la capital de Tierra de Barros. Por eso, Zarfino no pierde la fe de ser convocado con la selección absoluta de Uruguay, aunque reconoce que es muy complicado entrar en una lista que tiene a jugadores tan buenos en sus filas. Por eso, ir a la selección es un sueño para Zarfino. «No es una cuenta pendiente, es un sueño que tengo. Me encantaría. Sí que se ha comentado aquí y en Uruguay, y ahora me siento muy bien y las sensaciones son muy buenas, y uno siempre tiene ese sueño y esas ganas de que pueda llegar ese momento. También soy realista y sé que hay un medio muy fuerte y muy bueno con jugadores jóvenes, pero nunca lo descarto», apostilla Zarfino, que en Almería volverá a la titularidad con más fuerza tras el descanso ante el Rayo Vallecano.