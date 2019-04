SEGUNDA Zarfino y Perea piden prudencia Perea celebra un tanto del Extremadura con Zarfino en segundo plano. :: J. M. Romero El uruguayo y el albaceteño creen que, pese a la buena racha de resultados, el Extremadura aún no ha conseguido nada esta temporada RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 25 abril 2019, 09:58

El vestuario del Extremadura está convencido de que después de la tormenta de emociones debe llegar la calma para centrarse en el partido ante el Tenerife. Los azulgranas volvieron ayer al trabajo tras el día de descanso con la mente puesta en el choque del sábado, y tanto Gio Zarfino como Alberto Perea comparecieron ante los medios para lanzar el mismo mensaje: pese a las tres victorias consecutivas, nada está conseguido.

El uruguayo, pieza clave en el centro del campo de Manuel, admite que los dos triunfos están muy bien para la confianza del grupo, pero que el equipo no ha conseguido nada aún, y es por ello que sólo se centra en el choque del sábado ante el conjunto insular para poder seguir con la buena racha de resultados: «Llegamos al primer día de entrenamiento y piensas en el Tenerife. Lo único que quieres hacer es ganar al Tenerife. Es obvio que estamos contentos por los resultados que se vienen dando y por tener esta dinámica que las estábamos necesitando. Hemos hecho mucho, pero no hemos logrado nada, esa es la realidad. Tenemos que tener los pies en la tierra. El objetivo aún no lo alcanzamos», señala.

Zarfino recibió, en plena rueda de prensa, una agradable visita que emocionó al jugador, ya que su tío se presentó desde Uruguay directo al entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Almendralejo. El uruguayo está muy unido con su familia, por lo que la sorpresa, que cogió de imprevisto al mediocentro, fue una magnífica noticia para el futbolista.

En esa sala de prensa, hace unas semanas, Zarfino explicó que cuando el equipo abandonase los puestos de descenso, no iba a volver a caer en ellos. Ahora el uruguayo confía en no tener que arrepentirse de esas palabras: «Espero no ser rehén de mis palabras. Es lo que realmente quiero y lo que realmente siento con el corazón. Lo que quiero es que no pisemos más esa zona, seguir metiéndole y no aflojar en ningún momento para estar donde nos merecemos estar».

Además, Zarfino apela a la personalidad y el empuje del equipo y de la afición, por lo que explica que la plantilla va a encarar los próximos encuentros al cien por cien, sin importar las victorias del pasado. «Estamos en los momentos decisivos y hemos demostrado que cuando el Extremadura necesita sacar la cara, la saca. Vamos a afrontar estos partidos como se merecen, como tiene que ser, porque son cruciales para nosotros», sentencia.

Perea pide apretar

Por su parte, Alberto Perea advierte de que aún quedan casi dos meses de competición por delante, por lo que el equipo no puede conformarse con lo que ha conseguido hasta ahora, sino que debe seguir apretando en cada entrenamiento, en cada partido, para continuar con esta racha de resultados. «Hemos sacado dos resultados muy buenos fuera de casa en dos campos muy difíciles, pero bueno quedan siete partidos y no tenemos nada hecho. Ahora es cuando más tenemos que apretar», señala el extremo.

Perea cree que el partido del sábado ante el Tenerife es una buena ocasión para meter a más equipos por debajo en la clasificación, aunque es prudente y explica que va a ser muy complicado vencer a los insulares. «Más que una final, es una oportunidad de oro para dar otro golpecito en la mesa», indica el albaceteño.

Perea también explica que los partidos del Francisco de la Hera están costando más de la cuenta sacarlos adelante y aunque no sabe el porqué, el extremo espera que poco a poco el equipo se encuentre cómodo en casa. Pese a ello, los dos últimos compromisos del Extremadura en Almendralejo se han saldado con victoria, por lo que la mejoría ya es una realidad. «Las sensaciones del equipo son buenas, pero sí es verdad que en casa nos está costando un pelín más», sentencia.