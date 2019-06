Zarfino, contento y con contrato Gio Zarfino en el partido en casa ante el Almería. :: J. M. Romero El uruguayo admite que si llega una muy buena oferta para el Extremadura y para él se sentará a estudiarla con la dirección deportiva RAÚL PEÑA Viernes, 7 junio 2019, 09:02

Giovanni Zarfino ha sido una de las piezas clave esta temporada en la salvación del Extremadura. El uruguayo lo ha jugado prácticamente todo con la casaca azulgrana y ahora el club ya piensa en él como jugador clave para la próxima campaña. El presidente, Manuel Franganillo, admitió hace dos días que quiere que Zarfino sea la piedra angular del Extremadura la temporada que viene y el uruguayo está encantado con los halagos por parte del club.

El futbolista admite que tiene una oferta del extranjero, pero prefiere seguir en España. Zarfino explica que se quiere quedar, que tiene contrato, pero que si llega una oferta muy buena tanto para él como para el club se sentará a hablar con la dirección deportiva para buscar una solución. Obviamente, la oferta debe ser muy buena para que Zarfino se marche, aunque no se descarta la salida del uruguayo. «La oferta que tengo hoy por hoy es una del extranjero y no quiero irme de España. Lo que me ha transmitido el club es que hay cosas, es la realidad, pero de aquí a que se confirmen. Lo que me ha dicho el club también es que quieren contar conmigo el año que viene y poder llegar a un acuerdo para poder estar todos bien, que es lo que tanto el club como yo queremos. Estoy muy contento aquí, lo he dicho varias veces, pero esto es fútbol y si llega una oferta que al club le conviene y a mí también, sin lugar a dudas vamos a tomar la decisión lo mejor posible», señala Zarfino.

Las palabras de Franganillo sobre la figura del uruguayo dentro del club han puesto muy contento a Zarfino, que reitera que en Almendralejo se siente como en casa. «Me enorgullece eso, me pone muy contento [las palabras de Franganillo]. Siempre lo dije, que estoy muy contento acá y tengo contrato. Sí es verdad que he despertado intereses en varios equipos, eso no vamos a negarlo, ni mucho menos, pero eso es producto de la temporada que hicimos y de la temporada que pude hacer personalmente», sentencia.

El mediocentro del Extremadura pasó un mal momento antes del partido del pasado martes ante el Cádiz al recordar a su compañero fallecido José Antonio Reyes: «Desde antes del entretiempo, cuando estamos todos juntos, que rezamos antes de entrar al campo, ya me había quebrado también y no pude aguantarme. Apretaba los dientes para no llorar y tratar de estar bien, y demostrarles a mis compañeros que estaba bien, pero fue más fuerte que yo. Después volver al partido es raro, pero hay que tratarlo con la mayor naturalidad».

Por último, el futbolista uruguayo puso en valor la segunda vuelta de su equipo, clave en la salvación: «Hemos pasado momentos feos durante la temporada y hemos podido sacar esto adelante cuando nadie se pensaba que el Extremadura se iba a salvar. Hicimos una segunda vuelta increíble», concluye Zarfino.