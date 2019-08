SEGUNDA Willy: «Quiero ser más importante en el equipo» Willy durante un entrenamiento con el Extremadura. :: J. M. Romero El capitán admite que vive su mejor momento como futbolista y quiere aprovecharlo esta temporada RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 23 agosto 2019, 09:32

El capitán del Extremadura, Willy, es el buque insignia del conjunto azulgrana, y así lleva varios años. Con el delantero de Torremejía la entrega está asegurada. Pero Willy no se quiere quedar ahí, sino que quiere seguir creciendo, ser importante dentro del equipo. El pasado sábado en Lugo fue titular, y ahora no dejará de trabajar para mantener el puesto en el 'once' inicial de Manuel.

«Quiero ser más importante, ese es mi objetivo este año. Quiero ser más importante en el equipo y voy a luchar para eso. Soy un ganador nato y voy a trabajar para mejorar cada año», admite un Willy, que quiere ser clave en el conjunto azulgrana esta campaña.

Además, el ariete extremeño cree que vive el punto álgido de su carrera como futbolista, y por eso quiere aprovechar al máximo esta temporada en Segunda División: «Estoy en el mejor momento de mi carrera. Tengo la edad perfecta para disfrutar, y donde mejor puedo disfrutar es aquí».

El capitán sabe que el domingo el Francisco de la Hera va a presentar una buena entrada para el partido ante el Fuenlabrada y por eso está deseando volver a jugar en el estadio almendralejense. «El ambiente que se genera cada 15 días es espectacular y ya tenemos muchas ganas de venir aquí [a Almendralejo] y sentir lo que sentimos con nuestra afición», sentencia.

Willy ha pasado por varios momentos complicados en el Extremadura, pero su ascenso desde Tercera a Segunda División es un hito histórico tanto para él como para el club, por lo que está muy contento de pertenecer a la familia azulgrana una temporada más: «Es un orgullo estar en un vestuario profesional y cuando llegué era de Tercera. Es un orgullo estar en el club y cumplir unos objetivos muy grandes. Estoy muy contento y muy feliz».

El partido ante el Lugo dejó buenas sensaciones en el Extremadura, pero la falta de gol pese a las claras ocasiones no dejó un buen sabor de boca. Pese a ello, Willy cree que el equipo está trabajando muy bien y que los goles llegarán pronto. «Aquí defendemos todos y atacamos todos, es la idea del equipo. El gol va a llegar, porque estamos trabajando muy bien y estamos teniendo las ocasiones, que es lo importante», apostilla el capitán azulgrana.