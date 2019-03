SEGUNDA Mucha fe en la visita más difícil Manuel anima a sus jugadores en el partido en casa ante el Córdoba. :: J. M. Romero Manuel Mosquera confía en las posibilidades de su equipo en el feudo del mejor local, que además es el líder consolidado de la categoría RAÚL PEÑA Sábado, 30 marzo 2019, 11:58

Almendralejo. «Es muy ilusionante este tipo de partidos. Es una oportunidad para demostrar nuestra línea ascendente en todos los sentidos, dentro del campo y fuera por cómo veo a los jugadores entrenar, cómo están compitiendo para jugar y cómo tenemos esa sensación de que en cualquier campo podemos ganar, pero obviamente Osasuna es un rival muy fuerte». Así de claro y conciso es Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, sobre las opciones de su equipo en el campo del líder, un Osasuna que es el mejor local de la categoría y que lucha por el ascenso directo a Primera División.

Pese a las sensaciones positivas del entrenador azulgrana, lo cierto es que el Extremadura tiene por delante uno de los partidos más complicados de la temporada justo en el momento en el que ha recortado puntos sobre sus predecesores en la tabla y está a dos puntos de la salvación. Así, el cuadro almendralejense deberá estar atento también a otros campos, como Alcorcón -donde juega el Lugo- o Zaragoza, para ver si puede seguir recortando puntos en el caso de que, como siente Manuel, el Extremadura pueda conseguir algo positivo de Pamplona.

En el partido no estarán por sanción Fausto Tienza y Olabe, y Dani Schahin por lesión, pero vuelven Pardo, Ortuño y Nando, este último ya recuperado de su lesión. Para conseguir la victoria, o al menos un punto, en El Sadar, Manuel cree que su equipo debe mostrar personalidad y coraje. Si el equipo se comporta como un bloque, las opciones de hacer un buen partido en Pamplona aumentan. Además, Manuel explica que esas facetas del juego son la seña de identidad del equipo, y que no pueden perderlas: «Creo que nosotros tenemos mucha personalidad, y lo hemos demostrado. Coraje hay, y si no lo hay lo tenemos que sacar de debajo de las piedras. Nosotros tenemos que saber, y lo voy a decir cada semana, que ese es nuestro sello y nuestro estilo, la intensidad, la agresividad, el presionar en todo el campo. Eso tenemos que llevarlo de base».

LAS FRASESManuel Mosquera Técnico del Extremadura «Tenemos esa sensación de que en cualquier campo podemos ganar, pero es un rival muy fuerte»«Coraje hay, y si no lo hay lo tenemos que sacar de debajo de las piedras»

Correr con sentido

El Extremadura debe darlo todo en El Sadar si quiere volver contento a Almendralejo, pero Osasuna va a exigirle mucho. Los pupilos de Jagoba Arrasate son líderes por méritos propios, por lo que los azulgranas se tendrán que multiplicar para paliar los ataques rojillos, pero siempre con un sentido táctico. «A mí me gusta que corramos, pero bien. Se pueden correr muchos kilómetros y valer para poquito, así que creo que nuestra capacidad para correr en momentos exactos es muy buena y para correr dejándolo todo también», manifiesta Manuel Mosquera.

El rival del Extremadura es uno de los equipos más potentes, de ahí su lugar en la clasificación, y cualquier equipo debe temer sus fortalezas, pero Manuel no quiere centrarse en qué es lo que hace bien el rival, sino en qué debe potenciar de su equipo para poder ganar. El entrenador azulgrana prefiere mirar hacia dentro de su vestuario que hacia fuera y reforzar en cada entrenamiento a sus jugadores, y los resultados dictaminarán si es el camino correcto, pero de momento el técnico lo lleva a rajatabla. «Nosotros, valorando las fortalezas de Osasuna, solo pensamos en nuestro plan, que es el que puede hacer que ganemos allí», sentencia Manuel.