Una victoria para cerrar el año en casa Borja Granero intenta rematar un saque de esquina en el choque ante el Tenerife. :: Alberto Lorite El Extremadura desea finalizar este 2018 en el Francisco de la Hera consiguiendo los tres puntos ante el colista de la categoría RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Domingo, 16 diciembre 2018, 10:46

El Extremadura cierra el 2018 en el Francisco de la Hera ante el Nàstic de Tarragona, el colista de Segunda, con el deseo de volver a la senda de la victoria tras los dos empates consecutivos cosechados ante Almería y Tenerife. Al conjunto azulgrana aún le queda un partido más este año, en Zaragoza, pero el choque ante el Nàstic será el último en Almendralejo.

Y por eso el Extremadura quiere despedir este 2018 con una victoria. El año ha sido mágico para los azulgranas y quedará en la retina de los aficionados. El ascenso a Segunda en Cartagena y el debut del club en el fútbol profesional son los hitos más importantes de la entidad almendralejense en este año, que sin duda quedará para el recuerdo.

Pero el ahora es el Nàstic de Tarragona. Un equipo que llega al Francisco de la Hera con diez puntos, hundidos en la tabla, pero el técnico azulgrana, Rodri, no se fía. El entrenador cree que el Nàstic es un rival más complicado de lo que dice la clasificación y por eso quiere que su equipo mantenga la concentración y se comporte como lo ha hecho en las semanas anteriores.

El Extremadura viene de dos victorias y dos empates en los últimos cuatro encuentros, que son los que Rodri ha estado al frente del banquillo. El conjunto azulgrana se tendrá que sobreponer a la baja del hombre del momento en Segunda División, Enric Gallego. El delantero catalán cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas, tras la amarilla de Almería por mostrar un mensaje tras su gol y la de Tenerife. Así, Enric Gallego, que es uno de los jugadores que más han llamado la atención de grandes equipos y que podría salir en el mercado invernal, se perderá el último choque del año en Almendralejo. Además, Rodri también tiene las bajas de Balbi y de Borja García por lesión.

Así, ante la baja del pichichi de la categoría, Rodri tiene varias alternativas para cubrir la baja del ariete. La más normal es cambiar hombre por hombre. En ese caso Rennella parte con la mayoría de las papeletas para suplir a Enric Gallego en punta de ataque y situarse junto a Chuli como referencias ofensivas. La otra opción es que Olabe entre en escena y Rodri opte por un 4-3-3 que refuerce el centro del campo. Ante la baja del delantero, Rodri quiere que el grupo dé un golpe en la mesa y se reivindique como bloque: «Lo que sí tenemos claro es que es un momento para que el equipo reivindique que el grupo está por encima de las individualidades», explica Rodri.

Sea con el 'once' inicial que sea, Rodri confía en que su equipo y en las posibilidades de llevarse la victoria, sobre todo si el plantel se comporta como en los últimos partidos. «Es un partido que va a ser difícil. Eso sí, estoy convencido de que, si nuestro equipo muestra el nivel de estas semanas, si nuestro equipo es atrevido y con el apoyo de nuestra afición, los tres puntos se van a quedar aquí en Almendralejo», señala Rodri.

Un Nàstic en apuros

Por su parte, el Nàstic de Tarragona llega a Almendralejo tras seis partido sin ganar -cinco derrotas y un empate- e inmerso profundamente en el puesto de colista. Los de Enrique Martín, que llegó al banquillo, ganó y ahora lleva seis jornadas sin hacerlo, visitan al Extremadura con varias bajas importantes, pero con un equipo de sobra capacitado para ganar en cualquier estadio de esta Segunda División. Nombres como Javi Márquez, Uche, Manu Barreiro o David Rocha, entre otros, amenazan a un Extremadura que quiere volver a la victoria.

Para el choque de Almendralejo, Enrique Martín no podrá contar con jugadores importantes como Albentosa, Cadamuro, Tete Morente o Brugué, que no han entrado en la convocatoria. El central Albentosa, uno de los mejores jugadores del conjunto tarraconenese, vio la quinta amarilla ante el Granada la pasada jornada. El club recurrió la tarjeta, pero finalmente no se la retiraron y no podrá estar en tierras extremeñas.

Pese a llegar como colista, el entrenador del Extremadura no se fía del Nàstic, ya que cree que tiene jugadores para estar mejor posicionado. Por eso, cree que no deben subestimar al rival y entrar al partido como las semanas anteriores. «Las circunstancias de esta liga hacen que siempre se arrastre a dos equipos que nadie espera, y el Nàstic es uno de ellos, pero por capacidad es un equipo que tiene potencial para ganar a cualquiera. En esta liga no hay rival pequeño», sentencia Rodri.