Valverde: «No es una final, pero daríamos un paso importante»

Carlos Valverde suma ya más de 1.000 minutos con el Extremadura esta temporada. :: j. m. romero El extremo del Extremadura admite que el choque ante el Nástic es clave al tratarse de un rival directo por la salvación RAÚL PEÑA Viernes, 14 diciembre 2018, 08:43

Carlos Valverde fue uno de los jugadores más importantes la temporada pasada para la consecución del ascenso a Segunda División. Y este año debutaba en la categoría de plata del fútbol español y, de momento, el de Utrera no está defraudando. Valverde ya suma más de 1.000 minutos de juego y está a un buen nivel con el Extremadura. Además, ya se ha estrenado como goleador en Segunda y lo hizo ante el Elche desde los once metros. «A nivel personal estoy muy bien. Estoy jugando muchísimo y me encuentro muy bien. Estoy intentando hacer las cosas que me pide el míster, trabajar y después que las cosas salgan bien», admite Valverde.

El extremo cree que el choque ante el Nástic de Tarragona es muy importante para seguir sumando puntos que acerquen al equipo azulgrana a la salvación: «Son partidos súper importantes para nosotros los dos que nos quedan, porque sería muy bueno irnos de vacaciones con veintitantos puntos después del inicio que hemos tenido. Hay que pensar en el domingo, porque no es una final, pero daríamos un paso importante».

Valverde también admite que la llegada de Rodri ha traído tranquilidad al conjunto almendralejense, ya que antes le costaba mucho cerrar los encuentros, mientras que ahora los azulgranas saben jugar mejor con los tiempos del partido. «Antes estábamos con ansiedad. Íbamos ganando de uno o de dos y nos metían un gol y ya se nos pasaba por la cabeza que podría pasar algo. Esta es una de las cosas que han cambiado y es positivo», indica Carlos Valverde.

Rodri ya le ha dicho a Valverde qué quiere de él. El utrerano está siendo casi fijo durante esta temporada y el extremo admite que el entrenador le ha dicho que siga como hasta ahora. «Rodri me dice que siga haciendo lo que hago. Trabajo, encarar, ser valiente con balón y que no sea un extremo que esté abierto y pegado a la banda. Poco a poco intento hacer lo que él quiere», manifiesta.

Pese a que el partido del domingo en el Francisco de la Hera es ante el colista, Valverde aboga por no confiarse, ya que en Segunda División cualquiera puede conseguir la victoria en cualquier estadio, tal y como certificó el Reus la pasada semana en el feudo del líder. Por eso, Valverde quiere ser cauto e ir a por el partido desde el minuto uno: «Cualquier equipo te puede ganar y hay que ser conscientes de eso. Tenemos un partido muy importante, aunque ellos llegan en una situación más complicada y nosotros llegamos en una línea ascendente y tenemos que aprovechar este tirón».

Por último, Valverde también tiene palabras para la afición. Los seguidores azulgranas nunca fallan y eso se nota sobre el terreno de juego, ya que son los que siempre han estado junto al equipo, tanto en los momentos buenos como en los malos. «La afición es la que nos empuja y la que nos está levantando de la situación en la que estábamos», sentencia Valverde. Una afición que podrá contemplar en el choque ante el Nástic el saque de honor por obra de la karateca almendralejense Marta García Lozano -subcampeona del mundo en kata por equipos-, según anunció anoche el club.