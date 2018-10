SEGUNDA La última apuesta de Sabas : J. M. Romero El sevillano Álvaro Romero, jugador del filial del Extremadura, acumula ya siete convocatorias con el primer equipo azulgrana RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 17 octubre 2018, 08:29

Álvaro Romero (Sevilla, 12 de mayo de 1996) es el último as de la manga que se ha sacado Juan Sabas. El técnico madrileño del Extremadura no se casa con nadie, y lo ha vuelto a hacer. Ya confió en Perera y Miguel Rubia en su primer año como técnico azulgrana y los resultados fueron excelentes. La pasada campaña, con el equipo jugándose el ascenso, depositó su confianza en otro jugador del filial, Lomotey, que llegó a disputar como titular partidos tan importantes como la eliminatoria ante el Mirandés o la ida ante el Cartagena.

Y este año, tras las muchas lesiones, jugadores que no están al cien por cien y que los chicos del filial vienen pisando fuerte, Juan Sabas ya ha hecho debutar en Segunda División a Samuel Manchón y a Álvaro Romero.

La evolución de este último es tremenda. De jugar menos de 350 minutos la temporada pasada en Segunda B con el CD Badajoz a ser uno de los máximos goleadores en Tercera con el filial y a jugar varios partidos con el primer equipo. El futbolista sevillano ya lleva tres choques consecutivos jugando algún minuto con el Extremadura, y acumula siete convocatorias con el primer equipo, además de entrenar a diario con el equipo de Juan Sabas. «Todavía no me lo estoy creyendo. De jugar poco el año pasado a estar en Segunda, pues.», señala Álvaro Romero.

«Todavía no me lo estoy creyendo. De jugar poco el año pasado a estar en Segunda», señala Romero

El futbolista azulgrana cree que la mejora futbolística de esta temporada ha llegado gracias a la confianza que Juan Sabas ha depositado en él. Una confianza que la temporada pasada no tuvo. A partir de ahí, Romero está creciendo como jugador: «Lo que ha cambiado radicalmente es la confianza. De no tener nada a tenerla toda este año», sentencia el futbolista del Extremadura.

Luchar como hasta ahora

En los últimos tres partidos con el Extremadura ha contado con minutos y, además, ha sido el segundo cambio de Juan Sabas ante Elche, Numancia y Cádiz. En Soria cambió el encuentro, por lo que Juan Sabas le pide que aproveche los minutos con los que está contando. «Sabas me dice que demuestre que puedo estar ahí, que siga entrenando y luchando como lo estoy haciendo ahora y que siga aprovechando las oportunidades», manifiesta Álvaro Romero.

Además, al sevillano le han acogido con los brazos abiertos en el primer equipo, lo que ha hecho más llevadera la adaptación: «Hay un grupo en el vestuario que es de escándalo. Todo el mundo se lleva bien con todo el mundo y la verdad es que me han recibido como uno más. Es complicado encontrar vestuarios como este, pero cuando lo tienes lo sabes valorar porque no siempre es lo mismo».

No sólo dentro del vestuario han recibido a Álvaro Romero bien, sino que fuera también se han alegrado por los logros del joven futbolista sevillano: «Muchos excompañeros también me han felicitado. Creo que soy una persona cercana y desde que debuté he tenido un montón de felicitaciones. Esto al final es lo bonito del fútbol, tener contacto con amigos del fútbol», señala Romero.

El propio jugador azulgrana admite que LaLiga 123 es una competición muy complicada, en la que debes tener todos los sentidos alerta el máximo de tiempo posible para triunfar: «La diferencia más grande es el ritmo. Los 90 minutos se juegan con una intensidad enorme, y también está claro que la calidad de los jugadores es enorme».

Eso sí, pese a que es uno más en el primer equipo, Álvaro Romero tiene los pies en el suelo. Sabe que, de momento, su lugar es el filial y se toma los entrenamientos y los partidos con el primer equipo como una recompensa a su trabajo. «A día de hoy soy jugador del filial, lo de ahora es un premio. Si tengo que bajar al filial lo haría con la misma ilusión que ahora mismo. El filial no deja de ser mi equipo», sentencia Álvaro Romero, la última apuesta ganadora de Juan Sabas.