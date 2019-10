Triunfo redondo del Extremadura J. M. Romero Los goles de Willy y de Cristian le sirven al conjunto azulgrana para sumar su segunda victoria consecutiva y salir de los puestos de descenso RAÚL PEÑA Martes, 1 octubre 2019, 22:38

El Extremadura consiguió la segunda victoria consecutiva. En un partido buenísimo de los azulgranas, con muchas ocasiones en la meta rival, el conjunto de Almendralejo se quedó con los tres puntos por primera vez esta temporada en el Francisco de la Hera. El equipo de Manuel Mosquera no ganaba ante su afición desde el pasado 27 de abril, por lo que la victoria también supone una liberación para jugadores, cuerpo técnico, club y afición.

El entrenador del Extremadura rotó el equipo titular y los que entraron de refresco dieron un nivel altísimo. Dos de los que entraban en el equipo titular, Willy y Cristian, fueron los que consiguieron marcar los dos goles que le dieron el triunfo a los azulgranas.

El comienzo del partido del Extremadura fue el mejor que se le recuerda al club azulgrana en esta temporada. El equipo de Manuel Mosquera ahogó en su propio campo a un Elche que, hasta el minuto 25 no despertó tímidamente. Los azulgranas presionaron arriba, combinaron y crearon mucho peligro en la meta. Es más, los almendralejenses tuvieron hasta tres ocasiones muy claras de gol.

La primera llegó para Zarfino. El Extremadura atacó muy bien por banda izquierda, donde Nono colocó un centro preciso para el uruguayo, que completamente solo desde dentro del área pequeña mandó su testarazo al travesaño. El Extremadura avisaba nada más empezar.

2 EXTREMADURA 0 ELCHE extremadura: Casto; Ale Díez, Pardo, Borja Granero, Caballo; Zarfino, David Rocha (Sergio Gil, min. 65), Cristian, Nono; Pinchi (Mujica, min. 75) y Willy (Álex López, min. 82). elche: Edgar Badía; Tekio, Gonzalo Verdú, Danilo Ortiz, Juan Cruz; Manuel Sánchez, Mfulu; Iván Sánchez, Fidel (Josan, min. 74), Nino (Yacine, min. 65) y Pere Milla (Medina, min. 80). Árbitro: Muñiz Ruiz. Expulsó al visitante Manuel Sánchez en el minuto 51 por doble amarilla. Amonestó con amarilla a los locales Willy (min. 43), David Rocha (min. 56); y a los visitantes (Medina, min. 89) y Juan Cruz (min. 90). Goles: 1-0: Willy, min. 52. 2-0: Cristian, min. 83. Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga SmartBank en el Francisco de la Hera. Unos 6.422 espectadores presenciaron el encuentro.

Esta ocasión le dio rienda suelta al cuadro azulgrana, que se vino arriba. Cinco minutos después del larguerazo de Zarfino llegó el primer tanto del partido… pero fue anulado. Tras un rechace dentro del área Nono remato a gol, pero Zarfino tocó el cuerdo casi en la línea de gol y el colegiado anuló el tanto por fuera de juego.

Esta acción no frenó al Extremadura, que hizo trabajar a Edgar Badía en los siguientes minutos. Primero con un disparo de Cristian que puso en apuros al meta visitante, que se quitó como pudo el balón de encima. El cancerbero no tuvo tiempo para recuperarse del chut cuando Nono volvió a probar.

El extremo pacense recortó hacia adentro desde la izquierda y armó un disparo potente que Edgar Badía tuvo que rechazar a saque de esquina. El Extremadura estaba en sus mejores momentos, con varias ocasiones claras de gol, pero ni aún así el conjunto almendralejense conseguía ponerse por delante en el electrónico.

El Elche no había aparecido aún en el partido y se había cumplido ya la media hora de juego, pero entonces el nivel del Extremadura bajó un poco debido al desgaste físico de los últimos días. El Elche no lo aprovechó y el partido se igualó un poco, aunque siguió teniendo color azulgrana. Cristian, uno de los jugadores que entraron en el 'once' titular de Manuel, fue uno de los mejores durante el primer tiempo, aportando descaro y control en campo rival. El futbolista azulgrana redondeó su actuación con su gol en la segunda mitad.

Segunda parte clave

La segunda parte no pudo empezar mejor para el Extremadura. A los cinco minutos de juego todo cambió en el Francisco de la Hera. Manuel Sánchez, mediocentro del Elche, cometió un error de vuelto impropio de un futbolista de su categoría. Con tarjeta amarilla cometió una falta sobre Cristian en el saque de esquina y vio la segunda cartulina, por lo que se fue a la caseta.

Y en esa misma falta llegó el tanto del Willy. El centro de Rocha fue perfecto, y Willy lo aprovechó. El de Torremejía corrió hacia el primer palo, peinó el esférico y marcó el primer gol del Extremadura en el partido, que por fin vio cómo su superioridad se plasmaba en el marcador.

Pese a estar uno menos en el terreno de juego, el Elche mejoró y comenzó a pisar el área de Casto, pese a que estaba con uno menos. Entonces el Extremadura supo frenar al rival y bajó a lo mínimo la intensidad del choque.

En una presión arriba, con cuatro jugadores azulgranas mordiendo arriba, el Extremadura encontró su segundo tanto. Álex López robó cerca del área de Edgar Badía. El cuero le cayó a Cristian, que puso la directa sobre la meta contraria y consiguió marcar el segundo tanto azulgrana con un gran disparo desde la frontal.

A partir de ahí, el Extremadura contemporizó el choque a partir de ahí y amarró su segunda victoria consecutiva en liga, que le sitúa decimocuarto con nueve puntos.