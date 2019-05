«Son tres puntos muy importantes, pero vamos a darle normalidad a todo» Domingo, 19 mayo 2019, 12:43

El entrenador del Extremadura, manuel Mosquera, valoró el choque ante el Alcorcón diciendo: «A lo mejor nos hemos olvidado de que el rival tiene 51 puntos, que hizo una gran temporada y sobre todo una muy buena primera vuelta, y quizá nos hemos pensado que era llegar aquí de favoritos, no sé por qué, siendo una apisonadora no sé por qué pensar que en estos partidos nos iban a poner una alfombra roja. Yo creo que esto nos da mucho valor a lo que estamos haciendo, y teniendo ellos mil bajas aun así nos han planteado un partido dificilísimo y es de admirar».

El entrenador del Extremadura añadió que «hemos salido bastante bien, como me suele gustar a mí, pero sí es cierto que desde el minuto 10 el Alcorcón empezó hacer suyo el partido pero nosotros hemos sido muy incisivos, hemos tenido alguna ocasión pero me faltó un poco más de precisión con el balón». Por último, valoró la importancia de los tres puntos sumados: «Son tres puntos muy importantes, pero vamos a darle normalidad a todo, nuestra gente siempre es especial».

El entrenador del Alcorcón, Cristóbal Parralo, manifestó: «No temo por nada, me dedico a esto y sé cómo funciona el fútbol, tengo que estar preparado para cualquier circunstancia, me entristece que hicimos un muy buen inicio de campeonato y nos hemos ido diluyendo. Esta temporada no ha acabado, sería un error pensar en otras cosas, tenemos que ser lo más competitivos posible hasta el final».