SEGUNDA Tranquilidad sí, relajación no RAÚL PEÑA Sábado, 1 junio 2019, 08:58

Almendralejo. El Extremadura va a vivir uno de sus partidos más tranquilos desde hace mucho tiempo. Los azulgranas viajan a Cádiz con los deberes hechos, sin la necesidad de sacar un resultado positivo de su viaje al Estadio Ramón de Carranza y con la ilusión de hacer un buen papel en tierras gaditanas. Así, el club azulgrana viaja con la tranquilidad que da tener amarrada la salvación, pero su técnico, Manuel Mosquera, no quiere que haya nada de relajación en su plantilla.

Por eso, el entrenador no le resta importancia al partido ante un Cádiz que llega jugándose su incursión en el playoff de ascenso a Primera División, por lo que a los azulgranas les espera un equipo necesitado de puntos. «El partido es muy importante porque somos profesionales, porque hay que respetar la competición, porque nos hemos acostumbrado a ganar, a tener un sello para ganar, y entonces para mí no hay nada distinto, aunque sí puedo decir que vamos a jugar sin jugarnos la vida», sentencia Manuel.

El Extremadura viaja con varias bajas en su plantilla. Cuando el cuadro azulgrana se ha estado jugando los cuartos ha tenido el privilegio de contar con casi todos sus futbolistas, pero ahora, nada más conseguir la salvación, los almendralejenses tendrán varias bajas. Nando no podrá jugar, ya que se le salió el hombro en el partido ante el Lugo y es baja para lo que queda de temporada. Tampoco jugará ningún partido más esta campaña con el Extremadura Roberto Olabe. El jugador cedido por el Atlético de Madrid tuvo una caída en el entrenamiento del jueves y ha sufrido una luxación de codo que le impedirá terminar la temporada vestido de corto. Además, Perea no podrá jugar debido a la 'cláusula del miedo', ya que está cedido en el Extremadura desde invierno por el Cádiz.

Cambios en el 'once'

El míster azulgrana admite que habrá cambios en el 'once' inicial con respecto a los anteriores partidos, pero no quiere ningún tipo de revolución, ya que cree que el equipo debe seguir mostrándose fuerte ante los rivales, y eso sólo se consigue si hay en el campo una parte de los futbolistas que han jugado de titular en los últimos encuentros de liga: «Algún cambio va a haber, seguro, pero lo que no va a haber es una multitud de cambios porque creo que, si cambio a siete o a ocho, que además no puede ser, el mensaje es equivocado y es un flaco favor a los que entran, que no se aprovecharían del bloque del equipo que ha venido con más ritmo, pero el equipo que va a salir contra el Cádiz va a ser un equipazo». Así, en el equipo de la capital de Tierra de Barros habrá varios cambios con respecto al partido ante el Lugo -además, vuelve Zarfino-, pero no más de cinco apariciones nuevas entre los titulares.

Manuel Mosquera quiere que sus pupilos demuestren ante el Cádiz en el Ramón de Carranza las mismas virtudes que demostradas en los últimos tres meses de competición. El preparador gallego quiere a un Extremadura aguerrido, que sea agresivo y que deje su sello de identidad sobre el terreno de juego. Es decir, Manuel quiere a un Extremadura agresivo, que presione y que vaya a por el encuentro: «Mi equipo es intenso, mi equipo es agresivo, mi equipo es fuerte y está muy fuerte y se va a ver a un equipo muy agresivo en todos los sentidos. Desde luego nadie va a especular con nosotros y nuestra profesionalidad. Ni la mía, ni la de mis jugadores, desde luego. Vamos a salir a cañón».