Casto, en un entrenamiento con el Extremadura. :: j. m. romero El meta extremeño, que no ha podido jugar aún al no tener ficha por el límite salarial, será la primera alta invernal para la segunda vuelta Casto Espinosa Portero del Extremadura RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 26 diciembre 2018, 08:13

Casto Espinosa (Pueblonuevo del Guadiana, 18 de junio de 1982) se va a convertir en el primer fichaje invernal del Extremadura. El portero extremeño fue incorporado a la disciplina azulgrana en agosto, pero los problemas con el límite salarial impidieron que fuese inscrito en LaLiga. Ahora, tras meses entrenando junto a sus compañeros, ve la luz al final de un túnel largo que le ha servido para valorar su trabajo y prepararse para el segundo tramo de la temporada. Casto admite que tiene mucha ilusión por volver a jugar para un equipo extremeño 16 temporadas después de hacerlo en el Mérida. Además, en la vuelta al fútbol profesional de la región, quiere ser protagonista directo de esta experiencia en LaLiga 1/2/3.

-¿Cómo ha llevado el no poder jugar durante esta primera parte de la temporada?

-Un poco con resignación, porque no quedaba otra. Se dieron las circunstancias así. La verdad es que venía con mucha ilusión, con ganas de participar y de ayudar a un club extremeño después de una época tan larga sin fútbol profesional aquí en Extremadura. Me hacía mucha ilusión aportar mi granito de arena, pero me ha tocado esperar y ha sido largo, pero ya queda menos y estoy muy contento.

-¿Cómo se mantiene la ilusión y la competitividad dentro del equipo sabiendo que no puedes jugar hasta enero?

-Al final te tiene que gustar tu trabajo y lo que haces. No queda otra, hay que ser profesional, te pagan por ello, y me siento un privilegiado. Me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago y no tengo motivos ni derecho a quejarme. Lo que hago es trabajar al máximo para cuando me toque estar preparado para hacer las cosas lo mejor posible.

-¿Le ha confirmado el club si va a tener ficha a partir de enero?

-Me han hecho saber desde el club y cuerpo técnico que su intención es, cuando se abra el plazo, hacerme ficha. Así me lo han transmitido distintas personas del club, y estoy muy ilusionado y contento, y un poco nervioso también porque el equipo ha pasado por circunstancias difíciles y no he podido ayudar, y un jugador lo que quiere es aportar cosas.

-¿Cómo ha visto la evolución de sus compañeros en esas circunstancias difíciles?

-Al principio se respiraba mucha ilusión y muchas ganas. El equipo cada partido se dejaba todo y el fútbol ha sido un poco injusto en algunos partidos y nos ha penalizado. Eso puso un poco nerviosos a todos y llevó a cometer algunos errores que no veníamos haciendo. Al final el que lo paga es el entrenador, hubo un cambio de técnico y el míster hizo un trabajo psicológico importante y nos ayudó mucho, aunque también nos ayudó la victoria en Reus de la primera semana.

-Aunque no haya sido sobre el terreno de juego, sí que ha ayudado a los compañeros desde fuera.

-Cuando uno no lo puede hacer desde el campo, lo que intenta es ayudar a los compañeros. Cuando ha habido momentos de nerviosismo porque los resultados no llegaban, he intentado transmitir calma y recordar que son buenos jugadores que están aquí porque se lo merecen y porque nadie les ha regalado nada. El equipo ha estado luchando bien, hay un grupo en el vestuario muy bueno y el club está haciendo un esfuerzo importante y creo que entre todos a final de temporada vamos a conseguir el objetivo.

-En cuando a la portería, ¿cómo valora el rendimiento de Manu García y Álvaro Fernández?

-Pues igual que el equipo. Los porteros dependemos mucho de los resultados, de la portería a cero, y eso es una cosa de todos, no solo del portero. Los guardametas estamos atravesando una etapa como la del equipo. Hay veces que hemos estado muy bien, y otras veces no tan bien, pero lo que estamos buscando entre todos es esa regularidad para afrontar el resto de la temporada.

-Con 36 años, ¿cómo se mantiene para estar en forma sin jugar?

-Es fácil. Simplemente te tiene que gustar tu trabajo, entenderlo como un privilegio porque podemos dedicarnos a lo que nos gusta. Yo quiero dedicarme a esto todo el tiempo que pueda porque me encanta, y no tengo muchos secretos, sino que me cuido como una persona normal y no he perdido la ilusión.

-Y 16 temporadas después de jugar con el Mérida en Segunda B va a volver a vestir la camiseta de un equipo extremeño.

-Para mí es un reto muy bonito. No me lo planteaba, porque tenía contrato con el Alcorcón, pero con una llamada justo antes de empezar la semana de competición me ofrecieron venir aquí. Se lo planteé al Alcorcón, y como es un club espectacular, pues me dijeron que entendían mi ilusión de poder defender a un equipo de mi tierra. La afluencia de público ha sido espectacular, ha venido gente de todas partes y yo esto hacía muchos años que no lo sentía ni vivía. Ha sido un tiempo duro y lo que quiero ahora es aportar mi granito de arena para que el Extremadura siga siendo un referente, como lo fue en su momento, y que los chavales tengan una meta bonita a la que poder agarrarse cuando salgan de juveniles. Esa es la ilusión que me mueve.