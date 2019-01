Tienza: «Tenemos que confiar en el trabajo que hacemos»

El centrocampista del Extremadura Fausto Tienza, uno de los jugadores más importantes para Rodri, es optimista de cara al encuentro ante el Lugo del próximo domingo. El jugador extremeño es consciente de la dificultad que entraña una categoría como la Segunda División, y por eso cree que el equipo azulgrana se tiene que fijar en su trabajo diario y en su fortaleza como grupo para sacar los partidos adelante. Además, Tienza también cree que Rodri se ha ganado el respeto de todos y que por eso siguen sus indicaciones con una fe inquebrantable.

«Tenemos que confiar en el trabajo que hacemos día a día. Estamos todos convencidos de que el trabajo está siendo muy bueno, con la sensación de que vamos todos en el mismo barco. Tenemos una misma idea de juego y tenemos un patrón que nos está guiando y nosotros le seguimos y le respetamos», sentencia Fausto Tienza, que volverá a ser titular ante el Lugo.

El mediocentro avisa de que el Lugo es un rival directo en la lucha por la salvación y por eso el partido cobra un plus de importancia. Fausto Tienza no quiere dejar para otro día lo que se puede hacer ahora y por eso cree que el equipo debe también mirar otros factores, como el golaveraje, cuando se enfrenta a un enemigo directo. «Es un rival que creo que va a estar todo el año ahí con nosotros y yo lo considero un rival directo y en estos partidos cuando llega el final de temporada te acuerdas del golaveraje y de muchas cosas que ahora no le das importancia y se la tienes que dar», explica el jugador del Extremadura.

Tienza también admite que la victoria de la pasada jornada ante el Alcorcón ha sido una inyección de moral para el grupo, por lo que espera poder aprovechar esta situación en el Anxo Carro. «En casa teníamos que ganar. En Segunda tienes que hacer una media de puntos y el partido del otro día, para estar en esa media, teníamos que sacarlo adelante. Se vivió un gran día, un gran partido, la gente disfrutó, nosotros disfrutamos sobre el campo y eso nos ha dado una inyección de moral bastante importante», indica Tienza.