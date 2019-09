El técnico matiza que no acusó al VAR de manipular Manuel Mosquera. :: J. M. R. El gallego admite que no quiso decir que el videoarbitraje va en contra del Extremadura, sino que se refería a la imagen que se emitió R. P. ALMENDRALEJO. Martes, 24 septiembre 2019, 08:30

Manuel Mosquera fue denunciado hace unos días por el Comité de Integridad por sus declaraciones sobre el VAR tras el partido del Extremadura en el Carlos Tartiere ante el Oviedo. El entrenador se expone a una multa económica por esas declaraciones, donde decía que la máquina estaba «manipulada».

Ahora el técnico azulgrana ha querido aclarar esas palabras, ya que se refería a que la imagen puesta en el VAR no era la correcta, por lo que niega tajantemente que esas declaraciones signifiquen que los árbitros van en contra del Extremadura. «Lo que quise en esa rueda de prensa es hablar bien del VAR y de los árbitros, y hablé muy bien. Y la palabra manipular, que está mal empleada, la utilicé para la persona que maneja la máquina. Manipular tiene muchas acepciones y una es muy mala, porque parece que lo han hecho para fastidiarnos a nosotros o para revertir el resultado, pero yo nunca he querido decir jamás eso. Jamás, porque defiendo al VAR. De hecho, creo que el VAR es mejor tenerlo que no tenerlo», señaló Manuel tras el partido ante el Huesca.

Además, el técnico ve oportuno que el Comité de Integridad haya denunciado esas declaraciones ante el Comité de Competición, porque es su deber, pero reitera que no acusó al VAR de mentir. «Que el Comité de Integridad haya decidido abrirme un expediente lo veo con la naturalidad que merece porque es un comité que vela por todos los que trabajamos en el mundo del fútbol, por lo que ellos tienen que observar y ver todo lo que vaya en contra de la integridad del fútbol», sentenció Manuel.

El entrenador del Extremadura tendrá que acudir al comité para dar su versión y alegar que no acusó al VAR de manipular. El gallego se enfrenta a una posible multa económica, aunque no puede ser sancionado con ningún partido.