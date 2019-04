Que siga la fiesta azulgrana Casto en el último partido en casa esta temporada, ante el Almería. :: J. M. Romero El Extremadura busca la cuarta victoria consecutiva en su mejor momento ante un Tenerife que tiene un punto de ventaja sobre los de Almendralejo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 27 abril 2019, 12:11

El Extremadura va a vivir un partido de liga sin estar en la zona de descenso casi cinco meses después. Mucho tiempo para un equipo con el agua al cuello que ahora ha encontrado un flotador con el que descansar en las tres victorias consecutivas. Pese a estar dos puntos por encima del Lugo, equipo que marca el descenso, el Extremadura aún va a tener que remar, nadar y sobrevivir en esta complicada Segunda División para poder salvar la categoría.

Cualquier traspié o cualquier error pueden propiciar que los azulgranas vuelvan a caer en los puestos de descenso a Segunda División B. Por eso, pese a que el equipo atraviesa su mejor momento de la temporada, los jugadores y el técnico del conjunto almendralejense piden cautela. Se ha dado un paso gigante, sí, pero no se ha conseguido nada, piensan en el club.

Y entre toda esta vorágine de victorias, buenas sensaciones, y jolgorio general en Almendralejo, llegan las verdaderas finales para los azulgranas en el Francisco de la Hera. El Extremadura se juega permanecer en la categoría de plata del fútbol español ante sus rivales directos en Almendralejo. Por el coliseo azulgrana pasarán, en este orden, Tenerife, Zaragoza y Lugo. Tres rivales directos que quiere derrocar en casa para certificar la permanencia.

La primera piedra en el camino es el Tenerife. El conjunto insular llega a Almendralejo un solo punto por encima de los azulgranas y con una sola victoria en los últimos cuatro partidos. Esta mala racha ha propiciado que los de José Luis Oltra se vean metidos en la zona complicada de la tabla a siete jornadas para el final.

La concentración, clave

Manuel Mosquera, técnico del Extremadura, sabe que los tres puntos ante el Tenerife tienen un valor doble por el hecho de que es un rival directo, pero no quiere que sus jugadores caigan en la autocomplacencia y piensen que son favoritos en el choque: «El Tenerife es un equipo muy bueno. Un equipo que juega con unas transiciones buenísimas, que juega al fútbol muy bien y que intenta que el fútbol sea su referencia».

Además, Manuel prevé un partido distinto a los de Málaga y La Coruña. Habrá intensidad, nervios, fallos, y por eso cree que la concentración es vital. «Es otro partido diferente, con otro cariz. Ellos también se juegan la vida, y cuando los dos equipos se juegan la vida la concentración es importantísima», sentencia.

El entrenador azulgrana ha citado a todos sus jugadores excepto a Chuli, que no podrá estar en el partido por lesión. Así, antes del choque hará los descartes necesarios, aunque el equipo no va a cambiar con respecto a semanas anteriores. Es más, Manuel ha dejado entrever que lo que funciona no hay porque tocarlo, por lo que podría repetir el 'once' inicial que alineó ante Almería, Málaga y Deportivo de la Coruña. Eso sí, el banquillo está teniendo una importancia capital en las segundas partes para amarrar las victorias, por lo que Manuel quiere tener a todos sus jugadores enchufados para que cualquiera pueda cambiar el partido saliendo como suplente desde el banquillo.

El Extremadura tendrá un jugador extra en la grada, ya que el Francisco de la Hera presentará un lleno para recibir al Tenerife. Durante la semana se vendieron todas las localidades disponibles, por lo que el coliseo azulgrana presentará una de las mejores entradas de la temporada en un choque clave. Una vez más, la afición estará junto a su equipo en un importante partido.

El Tenerife

Por su parte, el Tenerife llega con el aliento azulgrana en el cogote. José Luis Oltra no podrá contar con el defensa Alberto y el extremo Suso, ambos por sanción, y con el delantero Coniglio por lesión.

Los tinerfeños son uno de los peores equipos de la categoría a domicilio, ya que solo han conseguido 14 puntos lejos del Heliodoro Rodríguez López, y tres de ellos fueron ante el Reus sin tener que disputar el partido. Solo Nástic, Numancia y Córdoba han conseguido menos puntos que el Tenerife como visitante, por lo que el cuadro canario quiere revertir la situación y dar un golpe sobre la mesa.

El técnico del cuadro insular no cambiará en exceso su esquema, y buscará hacerle daño al Extremadura aprovechando los espacios con la verticalidad de Malbasic y Naranjo, sus dos delanteros.