«Me sabe muy mal lo del Reus, tengo conocidos»

Una noticia reciente que atañe al Extremadura es que los jugadores del Reus han decidido rescindir sus contratos con el equipo catalán por impagos. En un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los futbolistas del Reus admiten que ante «la grave e insostenible» situación han tomado la decisión de resolver sus contratos con el club una vez que pase el partido ante el Córdoba de hoy a las 18.00 horas.

Asimismo, los resultados del Reus se quedan como están, mientras que el resto de partidos hasta final de temporada se resolverán con tres puntos para el rival del Reus, por lo que el Extremadura tendrá esos tres puntos asegurados -como, obviamente, el resto de equipos- en la segunda vuelta. Además, el Reus será uno de los equipos descendidos y sólo quedarán tres puestos más en la zona de descenso.

Sobre este tema se ha pronunciado Rodri, que explica que la situación de los jugadores no es la más deseable: «Me sorprende que con el control de LaLiga haya sucedido esto. Es sorprendente. Me sabe muy mal porque tengo conocidos. Me apena porque es una lástima».