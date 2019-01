SEGUNDA Rodri se muestra esperanzado con el futuro azulgrana Enric Gallego se marchará al Huesca de la Primera División. :: J. M. Romero El entrenador del Extremadura hace un balance positivo de la forma actual del equipo y su margen de mejora RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 15 enero 2019, 08:30

El Extremadura completó en Lugo un buen partido, con varias ocasiones claras para desnivelar la balanza e incluso con un penalti fallado. Tras esa pena máxima errada por Enric Gallego, el equipo dio un paso atrás y el Lugo controló el choque. La nota positiva de esos últimos minutos es que el Extremadura, ante un equipo que se hace fuerte en casa, no sufrió ninguna ocasión de gol en esos últimos 20 minutos de juego. El técnico azulgrana, Rodri, cree que ese paso atrás del equipo fue debido a un tema psicológico, aunque se mostró contento con la actuación de sus pupilos. «Es un cambio psicológico. Estás haciendo buen partido, te han metido el uno a cero y has estado todo el partido remando para empatar. Cuando te puedes poner por delante no puede ser con un penalti fallado, y creo que el equipo ha acusado un poco esa situación. A nivel emocional ha cambiado el partido», explica Rodri sobre la pena máxima fallada.

El técnico dio por bueno el empate cosechado en Lugo. Es cierto que Rodri admite que su equipo tuvo más ocasiones que el rival, pero da por bueno el punto por el contrincante y su fortaleza en el Anxo Carro. «Es el resultado final que hay por un gran esfuerzo que ha hecho el equipo. Creo que ha sido el partido en el que más juego hemos tenido en campo contrario. Ha sido un partido con muchas alternativas, donde ha habido situaciones peligrosas por ambas partes, pero nosotros hemos tenido quizá ocasiones más claras», señala.

Más información Enric Gallego, en la rampa de salida

Cree que el balance de la primera vuelta es positivo porque ve que el equipo sigue ansioso por seguir mejorando entrenamiento a entrenamiento para conseguir salvar la categoría: «Estoy muy contento y, sobre todo, muy esperanzado porque creo que el equipo todavía tiene mejora. Los jugadores están poniendo mucho empeño en querer seguir mejorando». El equipo azulgrana inicia la segunda vuelta del campeonato de Segunda División ante el Real Oviedo el domingo, a las 20.00 horas, en el Francisco de la Hera.