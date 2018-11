Rodri coge las riendas del Extremadura Rodri durante su etapa en el banquillo del Nàstic la pasada temporada. :: JUDIT FERNÁNDEZ/EL PUNT Antonio Rodríguez, más conocido como Rodri, se hace cargo del banquillo del Extremadura tras la destitución de Juan Sabas el pasado sábado RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Miércoles, 14 noviembre 2018, 08:16

El Extremadura hizo oficial ayer el fichaje de Antonio Rodríguez Saravia (Barcelona, 28 de enero de 1971) como nuevo técnico del primer equipo tras la destitución, el pasado sábado, de Juan Sabas. Rodri llega a Almendralejo tras desvincularse del CD Tenerife, club en el cual era técnico asistente de José Luis Oltra.

El entrenador será presentado hoy como nuevo entrenador del Extremadura a las 13.00 horas en la sala de prensa del Francisco de la Hera, y ya por la tarde, a las 17.00 horas, dirigirá su primer entrenamiento y tendrá la primera toma de contacto con los jugadores.

La experiencia como primer entrenador de Rodri en Segunda División se limita a los 20 partidos que dirigió la pasada campaña al Nástic de Tarragona. El técnico catalán llegó en la jornada cinco tras sustituir a Lluís Carreras en el banquillo del club tarraconense, pero tras 20 partidos, en los que consiguió ocho victorias, tres empates y nueve derrotas, fue destituido y reemplazado en el cargo por Nano Rivas.

Además de servir como técnico asistente de José Luis Oltra en el Tenerife esta temporada, Rodri también ha sido segundo entrenador de Raúl Agné tanto en el Cádiz como en el Zaragoza, ambos en Segunda División.

Coincidió con Enric Gallego

El nuevo entrenador del Extremadura no sólo ha dirigido a equipos en Segunda División, sino que también lo ha hecho en Tercera y Segunda B.

En Tercera División dirigió al Pobla de Mafumet, filial del Nástic de Tarragona, antes de saltar al primer equipo y ya en Segunda División B dirigió 50 partidos, en la 2014/2015 y en la 2015/2016 al Olot.

Precisamente en el equipo catalán, al que llegó en la jornada 15 para sustituir a Arnau Sala en el banquillo, dirigió en la temporada 2014/2015 al pichichi, al goleador, al delantero del Extremadura Enric Gallego. Con Rodri en el banquillo del Olot, Enric Gallego no fue nunca titular, y sólo jugó un minuto, ante el Espanyol B, antes de marcharse en el mercado invernal al Cornellá, club donde militaba el ariete cuando fichó por el Extremadura.

Tras conseguir la salvación con el Olot en la 2014/2015, Rodri se mantuvo en el banquillo del club catalán hasta la temporada siguiente, pero fue destituido tras 26 partidos al frente del equipo tras conseguir sólo cuatro victorias y 12 empates y tener al conjunto catalán tercero por la cola.

Durante la temporada 2016/2017 el técnico barcelonés estuvo como segundo entrenador en el Zaragoza junto a Raúl Agné, y ya la pasada campaña fue cuando se hizo cargo del Nástic de Tarragona durante 20 partidos, portando su grano de arena para que el club tarraconense mantuviera la categoría en la división de plata del fútbol español.

Debut en Reus

Y a unos 15 kilómetros de su último casa como primer entrenador de un equipo de Segunda División va a debutar Rodri como nuevo entrenador del Extremadura. Este sábado, a las 18.00 horas, se estrenará en el banquillo del Extremadura en el Estadi Municipal de Reus.

El nuevo técnico azulgrana apenas tendrá tres días para preparar el importantísimo choque ante un rival directo por la salvación como es el Reus.

Rodri tiene trabajo por delante, y es que el Extremadura está hundido anímicamente. Las tres derrotas consecutivas, y sobre todo cómo fueron las dos últimas derrotas ante Córdoba y Osasuna, han hecho que la confianza del equipo baje al mínimo. Además, Rodri tendrá que gestionar un cambio de entrenador para una plantilla que estaba a muerte con Juan Sabas.

Y todo esto en poco tiempo, pues no existe un momento de respiro que le permita al equipo azulgrana arreglar sus problemas. El calendario no es bueno, pues el Extremadura juega tres partidos de cuatro fuera de casa y no se puede permitir un nuevo descalabro como en semanas anteriores. El equipo debe sumar ya. Primera parada: Reus.