Rodri busca seguir invicto Kike Márquez fue el autor del gol de la victoria ante el Málaga. :: J. M. Romero El Extremadura visita Almería con la misma convocatoria de la pasada semana con la intención de conseguir el tercer triunfo consecutivo en liga RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Sábado, 1 diciembre 2018, 09:34

El Extremadura quiere conseguir en el Estadio de los Juegos Mediterráneos de Almería la tercera victoria consecutiva en liga de la mano de Rodri. Hace unas semanas esta situación no la hubiese adivinado ni el más optimista, pero es real. Rodri quiere seguir invicto con el Extremadura ante un Almería que a principios del mes de noviembre aventajaba al conjunto azulgrana en ocho puntos y se codeaba con los favoritos a entrar en el playoff de ascenso a Primera División, pero que ahora está a cuatro puntos del equipo almendralejense.

Por lo tanto, una victoria en tierras almerienses dejaría tocado al equipo local, mientras que elevaría aún más la moral visitante. Ambos técnicos coinciden que el partido se disputa entre dos equipos que tienen el mismo objetivo, la salvación, por lo que el choque toma más importancia si cabe.

En el Extremadura, Rodri repite la convocatoria de hace una semana cuando el equipo se enfrentó al Málaga. Así, se quedan fuera de la lista por lesión Djaló, Balbi y Borja García, y por decisión técnica Álex Barrera. El asturiano volvió a entrenar con el resto de sus compañeros hace unas semanas, pero Rodri todavía no le ha incluido en ninguna lista de convocados. Así, la duda está en si Rodri volverá a confiar en los mismos jugadores de inicio que le dieron la victoria ante el Reus y ante el Málaga, o si por el contrario hará algún cambio en el esquema y cambia a algún futbolista.

El propio Rodri admite que el Almería es un rival atípico, ya que juega de una manera distinta a como lo hacen otros equipos que ya se han enfrentado al Extremadura. Por eso, las sesiones de entrenamiento de esta semana han ido dirigidas a potenciar la seña de identidad del equipo azulgrana, pero también a ensayar cómo contrarrestar el potencial ofensivo del Almería. «Es un rival complicado porque tiene una manera de jugar un poco distinta a lo que nos hemos encontrado en los partidos anteriores. Por lo tanto, esta semana hemos tenido que hacer un esfuerzo para seguir trabajando en nuestros patrones de juego y en nuestra idea, pero hemos tenido que trabajar mucho y ha sido un sacrificio para los jugadores porque hemos tenido que variar cosas», señala Rodri.

Al entrenador del Extremadura le preocupa el vértigo ofensivo del Almería, ya que convierte los partidos en un ida y vuelta que le puede costar caro a sus intereses. Por eso, Rodri ha ensayado como frenar este ímpetu de los andaluces y cómo sacarle partido a esta situación. «Es un equipo intenso, que busca mucho los duelos individuales y que es valiente en el ataque», advierte Rodri sobre el Almería.

El choque en los Juegos del Mediterráneo será especial para Diego Capel. El de Albox jugará a pocos kilómetros de su casa, por lo que la familia y amigos estarán presentes en el partido. Capel sigue creciendo poco a poco tras superar su lesión y, si nada se tuerce, contará con minutos en Almería.

El Almería, sin Juan Carlos

Por su parte, el entrenador del Almería, Fran Fernández, no podrá contar con uno de sus mejores jugadores para el choque ante el Extremadura. El atacante Juan Carlos, ex del Tenerife, no jugará el partido por sanción tras ver la tarjeta roja en el duelo de la pasada jornada ante el Nástic de Tarragona.

Pese a la baja, el Almería mantendrá casi intacta su línea ofensiva, liderada por viejos conocidos del Extremadura. Los extremos de la temporada pasada del Marbella, Luis Rioja y José Corpas, son los titulares en este Almería. Ambos superan ya los 1.000 minutos con la elástica rojiblanca y son dos puñales que pueden hacer daño al cuadro de Rodri. Otro de los jugadores conocidos por la afición extremeña es Owona, ex del Villanovense y deseado el pasado año por el Extremadura. Owona consiguió los dos tantos de su equipo en Tarragona que le valieron un punto al Almería, aunque esta temporada no es titular indiscutible.

La baja de Juan Carlos la podría cubrir Narváez, futbolista que la temporada pasada jugó en las filas del Córdoba y que ha pasado por las canteras del Real Madrid y del Real Betis. Suyo fue el tanto ante el Deportivo de la Coruña en el último partido del cuadro almeriense como local, y que también acabó en empate. El que acompañará en ataque a Narváez será Álvaro, delantero que ha jugado incluso en Primera.