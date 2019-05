SEGUNDA A resurgir en Alcorcón Manuel Mosquera durante el partido ante el Zaragoza. :: J. M. Romero El Extremadura admite que el sábado jugará uno de los partidos más importantes de su historia tras la abultada derrota ante el Zaragoza RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Martes, 14 mayo 2019, 08:12

El Extremadura dio un paso atrás con su derrota en casa ante el Real Zaragoza. Los azulgranas sucumbieron ante un rival que demostró que tiene calidad, un gran equipo y pegada, y que dejó a los aficionados del Extremadura preguntándose qué hacía un conjunto de ese nivel luchando por no descender. Lo cierto es que el Zaragoza lució en el Francisco de la Hera un buen nivel que le permite alejarse de los puestos de descenso y herir a un rival directo como el Extremadura.

Los azulgranas se quieren levantar del golpe cuanto antes. El directo a la mandíbula fue tremendo, pero aún quedan cuatro asaltos y los almendralejenses no están dispuestos a besar la lona. Por eso, el equipo de la capital de Tierra de Barros quiere aprovechar este paso atrás para coger el impulso necesario que le permita salvar la categoría en este último mes de competición.

Pese a la abultada derrota, el Extremadura está en una situación que, sin duda, habría firmado cada aficionado azulgrana hace un par de meses. El equipo de Manuel Mosquera está cuatro puntos por encima del descenso y recibe a un rival directo como el Lugo en el próximo partido en casa.

Por eso, Manuel quiere que la positividad vuelva al vestuario y que los jugadores solo piensen en el próximo partido, sin olvidar la derrota, pero con la mente puesta en el choque ante el Alcorcón. «Hemos perdido un partido porque nos lo hemos merecido. Pasamos página. No hay ayer, sino que hay mañana, y no se me ocurre otra cosa», señala Manuel Mosquera

Además, el técnico también agradece el apoyo incondicional que está mostrando la afición del Extremadura en los últimos partidos. La buena racha del equipo ha venido acompañada de un gran ambiente en las gradas, por lo que Manuel Mosquera no cree que los jugadores y la afición tengan que llevarse malas noticias de aquí a final de temporada: «Igual que a mis jugadores no les voy a soltar ningún reproche, ni uno solo se me ocurre a la gente que ha llenado el campo y que ha estado de maravilla».

Antes del choque ante el Lugo en casa, el Extremadura juega este sábado en el Estadio de Santo Domingo de Alcorcón ante un rival que está virtualmente salvado. Esa tranquilidad en el Alcorcón choca con la tensión en el Extremadura, ya que el partido es vital para los de Almendralejo, y así lo admite el propio club en un comunicado de prensa. «Desde el Extremadura estamos convencidos de que es uno de los partidos más importantes de nuestra historia y para ello necesitamos, una vez más, a nuestro verdadero tesoro al lado: nuestros aficionados», explica la entidad azulgrana, que busca el apoyo de su hinchada en un partido vital en sus aspiraciones de mantener la categoría.

Y la afición no fallará a ese llamamiento que se ha hecho desde el club. Obviamente, el aforo de Santo Domingo no es comparable a otros estadios en los que la afición azulgrana se ha hecho notar, como La Rosaleda o Riazor, pero a la vez eso propiciará que una buena parte de los seguidores que presencien el choque sean de Almendralejo. Así, el Extremadura volverá a estar acompañado por sus fieles aficionados a uno de los partidos más importantes de la temporada.