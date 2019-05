La redención del goleador Alfredo Ortuño se quitó de encima su sequía realizadora con el tanto de Tarragona que le dio tres puntos de oro al Extremadura en la lucha por la salvación RAÚL PEÑA Viernes, 10 mayo 2019, 08:48

Almendralejo. Alfredo Ortuño (Yecla, 21 de enero de 1991) marcó el pasado sábado el tanto de la victoria del Extremadura en el Nou Estadi de Tarragona. Un gol que llevaba buscando desde que inauguró su cuenta goleadora como azulgrana en Las Palmas. Desde entonces ha sido titular en todos los partidos, excepto en El Sadar ante Osasuna. Y es que el jugador murciano del Extremadura es un fijo en las alineaciones de Manuel Mosquera. Ortuño recibe semana tras semana los elogios de entrenador y compañeros, pero el delantero vive del gol, y el que marcó ante el Nástic de Tarragona espera que abra paso a una buena racha en el momento más importante de la temporada.

El delantero del Extremadura no cree que el tanto en tierras catalanas suponga quitarse un peso de encima, sino que prioriza las actuaciones colectivas de las últimas semanas y les da valor a las cinco victorias consecutivas. «El peso de encima me lo quito cada partido que hemos ganado de estos últimos cinco y al ver al equipo más arriba y lejos del descenso. Ese es el verdadero peso de encima que me quito. Cada día me voy encontrando mejor, ayudando al equipo con mi fútbol y la verdad es que un gol ayuda a todo el mundo», señala Ortuño.

Las comparaciones son odiosas, y Ortuño llegó a Almendralejo para suplir la baja de Enric Gallego, un futbolista que había ofrecido un nivel altísimo en la primera vuelta. El delantero murciano lleva dos tantos como azulgrana y no quiere compararse con nadie, pero a la vez hace autocrítica y admite que no le molesta que la afición le exija en cada partido: «El equipo quizá necesitaba goles en los momentos en los que yo no se los he dado, y se me han exigido, pero no tengo problemas en que se me exijan goles porque soy delantero. Creo que al final ahí están los resultados y los cinco partidos que llevamos ganados, que han hecho que salgamos de una zona muy complicada. Al final me quedo con eso, con que le hemos dado la vuelta a la situación».

Además, pese a que fue el autor del último tanto azulgrana, Ortuño no se da importancia y sólo piensa en que el Extremadura consiga salvar la categoría a final de temporada: «Esto es un trabajo de equipo. La semana pasada me tocó a mí, y esta semana le tocará a quien le toque. Lo importante es que cada uno haga su trabajo y saque su tarea hacia adelante y que se consiga el objetivo colectivo. Cuando dentro de unos años, si el equipo consigue finalmente la salvación, pues la gente se acordará de si el Extremadura se salvó en su primer año en Segunda División o de si no se salvó, no se acordará de quién marcó más goles o menos».

La defensa, clave

El mediocentro Borja Granero pasó ayer por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva para valorar el buen momento del Extremadura en liga. Él es uno de los artífices del buen momento defensivo que atraviesa el conjunto de la capital de Tierra de Barros, pero no cree que la mejoría en la línea de zagueros corresponda sólo a los defensas y al portero, sino que es fruto de un trabajo de todo el equipo.

Esa regularidad en cuanto a no recibir goles asiduamente ha hecho que el equipo crezca en todos los sentidos. «Era una asignatura pendiente el ser regulares en cuanto a los goles encajados y sabemos que, si mantenemos la portería a cero, mínimo vamos a sacar un punto, y para eso trabajamos duro», señala Borja Granero.

Además, el equipo sigue pensando en el partido a partido y en sacar de nuevo tres puntos: «No estamos mirando a largo plazo ni lo que hemos hecho, sino que nuestras energías están centradas en llegar al fin de semana lo mejor posible».