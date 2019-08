La pretemporada azulgrana entra en su tramo final Manuel conversa con el jugador del filial Hwang. :: e. domeque Manuel valora muy positivamente la vuelta de Valverde con el Extremadura tras superar su grave lesión del pasado mes de diciembre RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 2 agosto 2019, 08:45

El Extremadura siguió sumando minutos de pretemporada en las piernas de sus futbolistas en Don Benito, pero, más allá del resultado y de la actuación del equipo, la noticia más importante en el Vicente Sanz fue la reaparición, siete meses después, de Carlos Valverde. El jugador utrerano volvía a pisar un terreno de juego tras su grave lesión del pasado mes de diciembre, y esa fue la mejor noticia de la noche para el técnico azulgrana, Manuel Mosquera.

«La sensación más importante del partido es que tenemos a Carlos Valverde debutando. Para mí es una alegría, porque, viniendo de un futbolista que ha estado mucho tiempo parado, que haya salido a jugar es lo más importante», explicó tras el partido Manuel, que está encantado con la vuelta del extremo.

Es más, el propio entrenador cataloga de fichaje la vuelta del utrerano, que tras mucha constancia y mucho trabajo -se quedó sin vacaciones solo por recuperarse lo antes posible- ha vuelto a disfrutar del fútbol. Al extremo aún le queda un trecho de camino hasta estar al cien por cien, pero el paso dado ante el Don Benito indica que la vuelta de la mejor versión de la 'flecha' de Utrera está más cerca. Manuel cree que el regreso de Valverde se puede catalogar como un fichaje más para el equipo: «No solo es un fichaje más, sino que es un gran fichaje más. Lo he visto muy bien, pero es que ya lo estaba viendo muy bien en los entrenamientos».

El entrenador acabó contento pese al empate, ya que cree que sus jugadores estuvieron a un buen nivel pese a la carga física que tienen encima. Ahora el cuerpo no responde bien por los exigentes entrenamientos, pero Manuel admite que el equipo va por buen camino. «Realmente sabemos cómo llegamos a los partidos. No quiero agarrarme a ninguna excusa de que las piernas están cargadas, pero los jugadores tienen sensación de lo que llamamos piernas gordas, es decir, que son resistentes, pero no están frescas», manifestó tras el empate en el Vicente Sanz el técnico gallego del Extremadura.

Ahora, con la llegada del mes de agosto, la pretemporada azulgrana va llegando a su fin. En tan solo 16 días el Extremadura jugará su primer partido de liga en el Anxo Carro de Lugo. Por eso, y a expensas de la llegada del ansiado delantero, Manuel ya comenzará a trabajar con los jugadores que sí van a estar la próxima temporada.

Además, en el conjunto azulgrana están teniendo minutos todos los futbolistas esta pretemporada. De esta forma, muchos jugadores del filial almendralejense están teniendo minutos con el primer equipo -en el caso de Liam, Gori, Emmanuel o Hwang, entre otros-, lo que también es una buena noticia a juicio de Manuel: «Una prueba más con muchas cosas. Lo valoro muy bien, porque hemos tenido muchos tipos de futbolistas, sobre todo muchos chavales, que creo que es bueno que los traigamos porque se les va abriendo la puerta».

El tren y Extremadura

El Extremadura fue protagonista ayer en las redes sociales. LaLiga anunció que Renfe va a pasar a ser el 'transporte oficial' de sus dos competiciones y el community manager del club azulgrana publicó un tuit irónico con un emoticono pensativo que dejó en evidencia la falta de trenes en la región. La publicación corrió como la pólvora y en menos de un día obtuvo cerca de 13.000 retuits y 27.000 'me gusta'.