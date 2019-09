«Hemos podido machacar, y ahí ha estado el partido» Lunes, 16 septiembre 2019, 08:19

El Extremadura volvió a perder fuera de casa por segunda salida consecutiva ante un Zaragoza que sometió a los azulgranas en los últimos 10 minutos de partido. Pese a la falta de acierto y a la derrota, Manuel Mosquera acabó contento, pero siendo consciente de que dos puntos «es muy poco» y de que el equipo debe ganar pronto para despertar y no hundirse en la clasificación nada más comenzar la competición. Ante la falta de acierto del equipo en la segunda parte, con esas dos ocasiones claras, Manuel Mosquera cree que sus jugadores mejorarán de cara a portería en los próximos partidos. «No hemos podido marcar las ocasiones, pero lo conseguiremos», señaló tras el partido en Zaragoza.

El entrenador lamentó que, con el empate a uno, su equipo no haya machacado al rival, ya que en esos momentos el Extremadura era superior al Zaragoza. «La primera parte el Zaragoza tiene 10 o 15 minutos muy buenos, pero nos hemos repuesto. Con el 1-1, nosotros hemos podido machacar al rival y ahí ha estado el partido», señaló. Manuel destacó también que sus jugadores están bien anímicamente, dentro de lo que cabe, porque saben que están en el buen camino en cuanto al juego, aunque los resultados no acompañen: «El vestuario está fortísimo, porque el primero que tiene que dar ejemplo de fortaleza soy yo, y como estamos así, mis jugadores se reponen en medio minuto para volver a insistir», explicó. Por lo tanto, Manuel se ve preparado para conseguir la primera victoria de la temporada en Oviedo el próximo jueves. «Está el plan A, que es lamentarnos, y esa no es nuestra forma de pensar; y está el B, que es seguir, reforzar, trabajar, mejorar, y que van a salir las cosas», sentenció Manuel en la sala de prensa del Estadio de La Romareda.