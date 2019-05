La permanencia pasa por Almendralejo Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura. / J. M. Romero El Extremadura se enfrenta a un rival directo como el Real Zaragoza con la intención de sumar su sexta victoria consecutiva y dejar encarrilada la salvación RAÚL PEÑA Viernes, 10 mayo 2019, 22:14

Hace tan solo un par de meses el Extremadura, su afición y Almendralejo atisbaban el final de temporada con incertidumbre e incluso miedo. El equipo de la capital de Tierra de Barros luchaba por ganar partidos que le acercasen a la permanencia en Segunda División, pero los puntos no llegaban de manera consecutiva en las diferentes jornadas y el Extremadura y su salvación estaban al límite.

Ahora todo Almendralejo vive este final de campaña con mucha ilusión, fe y optimismo. Las últimas cinco victorias consecutivas han catapultado al conjunto de Manuel Mosquera en la clasificación, pero el entrenador gallego no se fía. Obviamente, por el Francisco de la Hera va a pasar un Real Zaragoza que está muy necesitado de puntos y que, pese a su historia y a los jugadores que tiene en nómina, está luchando por el mismo objetivo que los azulgranas: la salvación.

Los maños llegan al choque un punto por debajo del Extremadura, por lo que la presión sobre los de Víctor Fernández es tremenda. Además, se enfrentan al rival más en forma de la liga con la necesidad de no fallar y volver con tres puntos a tierras aragonesas si no se quieren complicar la permanencia. Pero, como decíamos, el Extremadura ahora es uno de los rivales más duros de la categoría. Las cinco victorias consecutivas han llenado el vestuario de ilusión y positivismo, y una victoria ante los aragoneses dejaría muy encarrilada la salvación.

Manuel Mosquera no ha dado a conocer aún la convocatoria para el partido ante el Real Zaragoza, ya que ha convocado a todos los jugadores para esta cita y un par de horas antes del choque dará la lista en el Francisco de la Hera. El técnico gallego sólo tendrá una baja confirmada para el encuentro, y es que Bruno Perone, jugador cedido por el Real Zaragoza, no podrá jugar por la 'cláusula del miedo', que le impide medirse a su exequipo.

Pese a que todos los jugadores están disponibles, el 'once' inicial de Manuel Mosquera no cambiará con respecto a los cinco partidos anteriores. Los titulares se han asentado muy bien en el equipo de inicio de Manuel y el entrenador del Extremadura no hará ninguna revolución para medirse al Zaragoza. Eso sí, algún cambio podría haber, aunque mínimo, si Manuel prefiere buscar más profundidad por bandas, ya que los dos laterales titulares del Zaragoza esta temporada no jugarán en el Francisco de la Hera.

El técnico no quiere que sus jugadores se relajen tras las cinco victorias seguidas. El Extremadura necesita los tres puntos tanto como el Real Zaragoza, y por eso Manuel no le quita presión a sus jugadores y les advierte de que si no dan el cien por cien no conseguirán los objetivos. «Tenemos que salir al campo con una presión de que nos jugamos muchísimo. Es la forma de que uno corra más», sentencia Manuel.

Además, el entrenador incide en que su equipo se juega mucho en casa, ante su afición, que volverá a llenar el Francisco de la Hera para apoyar a sus jugadores, y ante un rival directo: «El Zaragoza tiene las mismas necesidades que nosotros, las mismas».

Equipo necesitado

Por su parte, el Real Zaragoza visita Almendralejo con varias bajas importantes en la defensa y con la presión que un equipo histórico tiene sobre sí mismo cuando llega un final de temporada y se ve metido en la pelea por no descender a Segunda División B. Los maños están sólo un punto por debajo del Extremadura y llegan a Almendralejo tras una derrota en casa ante el Deportivo de la Coruña la pasada semana y una victoria ante el Córdoba fuera de casa hace 15 días.

El técnico del Zaragoza, Víctor Fernández no podrá contar con Eguaras y Guitián por sanción; y Benito, Lasure, Chechu Dorado y Soro por lesión, por lo que ha tenido que convocar a dos jugadores juveniles, David Vicente y Jannick Buyla.

Así, Víctor Fernández va a tener que recomponer la defensa y fiar todas las opciones de victoria a sus jugadores atacantes. Marc Gual, que consiguió un triplete de goles ante el Córdoba, Álvaro Vázquez, Pombo o Papunashvili son los jugadores que tienen que desequilibrar la balanza anotadora a favor de su equipo si el Zaragoza, que tiene muchos problemas en defensa con muchos jugadores que causan baja, quiere rascar al menos un punto.

Ficha del partido

Extremadura: Casto; Ale Díez, Pardo, Borja Granero, Bastos; Lolo González, Zarfino, Kike Márquez; Olabe, Perea y Ortuño.

Zaragoza: Christian Álvarez; Delmás, Verdasca, Nieto, Zapater; Javi Ros, Igbekeme, Papunashvili, Pombo; Marc Gual y Álvaro Vázquez.

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz).

Estadio y hora: Francisco de la hera, 18.00 horas.