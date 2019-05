Pedro Montero deja la presidencia del Don Benito que convoca elecciones ESTRELLA DOMEQUE Martes, 28 mayo 2019, 21:16

Después de ocho temporadas, Pedro Montero anunciaba este martes que dejaba la presidencia del Don Benito. Lo hacía poco antes de comenzar la asamblea de socios celebrada por el club rojiblanco. «Por motivos laborales y personales he decidido no volver a presentarme. Siempre antepuse el interés del club a los personales. Agradecer el cariño de estos ocho años», expresaba en redes sociales, al no estar presente en la asamblea.

El empresario llegó al club en 2011 cuando la prioridad era recuperar la economía. En este tiempo los números parecen estabilizados y, al mismo tiempo, la situación deportiva, pues deja el equipo en Segunda B.

Aunque hasta el 30 de junio no terminaba su mandato, Montero adelantaba la decisión para facilitar la preparación de la próxima temporada.

La asamblea dio inicio al proceso de elección de la nueva directiva. Todo apunta a que una de las candidaturas más sólidas será la formada por parte del actual. Podrán presentarse hasta el 21 de junio. Si hubiese más de una candidatura la votación será el 6 de julio.