SEGUNDA Pastrana, una de las notas positivas de la pretemporada del Extremadura Vïctor Pastrana. :: J. M. Romero El extremo azulgrana ha sido una de las gratas sorpresas en la preparación y ahora apunta al 'once' en Lugo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 15 agosto 2019, 10:45

El extremo Víctor Pastrana ha sido uno de los jugadores azulgranas que más ha sorprendido en la pretemporada. Llegó del filial del Celta de Vigo, pero pronto ha demostrado que está en Almendralejo para luchar por un puesto en el 'once' titular. Pastrana ha sido uno de los destacados y ahora espera ilusionado el inicio de liga.

El futbolista consiguió el primer gol ante el Sevilla y tiene opciones de comenzar de titular ante el Lugo el próximo sábado. Eso sí, Pastrana prefiere ir entrenamiento a entrenamiento y no pensar en si va a ser titular o no el fin de semana. «Voy día a día, a intentar dar el máximo en cada entrenamiento y aprovechar los minutos que me dé el míster cada fin de semana», señala.

Para Pastrana el comienzo de liga llega en un buen momento para el equipo después de una pretemporada en la que se ha aprovechado mucho cada entrenamiento: «Estamos con muchas ganas de empezar la liga. Además, creo que llegamos en el momento ideal porque ya están bastante cogidos los conceptos que quiere el míster y deseando que llegue el sábado en Lugo para intentar sacar los tres puntos».

Sobre el Lugo, Pastrana admite que va a ser un rival complicado porque hacen del Anxo Carro un fortín cada temporada. «Allí en su casa es muy difícil ganarles, intentan jugar el balón bastante y siempre he conocido al Lugo como un equipo que juega bien al fútbol, pero nosotros vamos a lo nuestro, a competir y a intentar puntuar», sentencia.