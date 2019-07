Pastrana llega con hambre y con ganas de ser titular Víctor Pastrana. :: Extremadura UD R. P. ALMENDRALEJO. Jueves, 11 julio 2019, 10:01

El último futbolista en llegar a la disciplina del Extremadura es el extremo Víctor Pastrana. El jugador castellanomanchego fue presentado ayer en el Francisco de la Hera y admitió que ha elegido la oferta del Extremadura por el interés que ha mostrado el club azulgrana en este mercado de fichajes. «No me lo pensé. Es el club que más interés mostró por mí y me han hablado compañeros que han estado aquí muy bien de este club, de la afición y eso fue lo que me hizo venir para acá», manifestó Pastrana durante su presentación.

El joven jugador azuglrana llega para reforzar las bandas del Francisco de la Hera con su velocidad y su desborde. Se define como un futbolista que llega mucho al área rival y que le gusta ser incisivo en el ataque: «Me definiría como un jugador que pisa área, habilidoso y rápido y con buen disparo y centro».

Con esta incorporación, el Extremadura cierra las bandas del equipo, ya que Víctor Pastrana puede jugar por ambas partes del campo, aunque es zurdo. «Mediapunta es lo que menos toco, pero en cualquiera de las dos bandas me siento cómodo. Me da igual jugar en izquierda que en derecha, la verdad», sentenció el futbolista en su presentación.

Esta no será la primera aventura de Víctor Pastrana en Segunda División. El de Guadalajara ya militó una temporada y media en el Alcorcón en la categoría de plata del fútbol español, y jugó 34 partidos, además de ser convocado por la selección española sub-19.

El futbolista admitió que jugar en La Liga 123 es complicado, ya que no hay ningún partido fácil, por lo que recala en el Extremadura para hacerse con un hueco en el 'once' titular y poder ayudar al equipo desde el terreno de juego. «Esta categoría te exige un esfuerzo increíble cada semana para intentar puntuar, y vengo para eso, para intentar hacerme con un puesto en el 'once'», sentenció Víctor Pastrana.