SEGUNDA Óscar Pinchi: «La gente va a muerte con Manuel y lo apoya» Pinchi se intenta marchar de su par en el partido ante el Elche. :: J. M. Romero El atacante confirma que el vestuario confía plenamente en el técnico y que esa es una de las claves en el buen momento azulgrana RAÚL PEÑA Viernes, 11 octubre 2019, 09:38

El Extremadura ya pasó un mal momento en el inicio de temporada. Ahora el equipo se ha rehecho, ha conseguido tres victorias consecutivas y la ilusión ha vuelto a inundar Almendralejo. Una de las claves para este buen momento de forma es que Manuel, técnico del Extremadura, ha podido trabajar sin presión, puesto que su cargo como entrenador nunca estuvo en la cuerda floja. Todos los jugadores están con su entrenador, y uno de los últimos en llegar, Óscar Pinchi, admite que la plantilla no duda de su entrenador.

Pinchi se deshace en elogios hacia Manuel. El joven futbolista ya lo tuvo como entrenador en su etapa en las categorías inferiores del Deportivo de la Coruña y ahora admite que Manuel Mosquera sigue siendo el mismo técnico que hace años. «El míster sigue siendo igual que cuando lo tuve en el Fabril hace cinco años, y eso es lo que lo marca como entrenador. Es de los pocos entrenadores que tuve con la bondad que tiene él, y eso se ve reflejado en el vestuario. La gente va a muerte con Manuel y lo apoya», señala Pinchi.

El Extremadura busca ante la Ponferradina su cuarta victoria consecutiva. Los jugadores azulgranas juegan con un mismo sistema desde el comienzo de temporada y eso hace que con el paso del tiempo el equipo haya mejorado en todas las facetas del juego. «Venimos trabajando con un sistema de juego desde el principio, pero no estaba dando sus frutos. Ahora llevamos tres victorias consecutivas y vamos a por la cuarta», sentencia el joven futbolista del Extremadura.

Por eso, Pinchi cree que el equipo debe comportarse como hasta ahora si quiere conseguir su cuarta victoria consecutiva. Es decir, presionando arriba, siendo intenso y agresivo y sin pensar en el siguiente partido, sino centrarse solo en el choque ante la Ponferradina para volver a brindarle a la afición una victoria en casa. «Hay que presionar arriba, hacer lo que llevamos haciendo desde el primer entreno en pretemporada, y siendo nosotros mismos», manifiesta Pinchi.

El futbolista gallego ha jugado durante años pegado a la banda, como extremo, pero Manuel está intentando sacar lo mejor de él en una posición nueva, junto al ariete. Pinchi está aprendiendo en esta demarcación y cree que es joven para mejorar en cada entrenamiento: «Es una posición donde no estaba acostumbrado a jugar, pero me estoy encontrando cómodo y más viendo los resultados. Estoy trabajando para mejorar todos los días, porque soy joven y no tengo ningún techo», sentencia el atacante azulgrana.