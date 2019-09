Ortuño: «En el Extremadura recuperé la ilusión» Ortuño en su etapa como jugador del Extremadura. :: J. M. ROMERO El delantero del Oviedo recordó su etapa como azulgrana y se mostró muy agradecido a Manuel «porque es una de las personas más positivas que he conocido y me enseñó mucho» EFE OVIEDO. Miércoles, 18 septiembre 2019, 09:37

Ortuño se enfrentará el jueves a su exequipo, el Extremadura, un bloque con el que recuperó «la ilusión por el fútbol» y en el que se encontró el año pasado con uno de los entrenadores que más le aportó en lo personal. «Para mí fue una etapa muy buena, estoy muy agradecido a su entrenador, Mosquera, porque es una de las personas más positivas que he conocido y me enseñó mucho. Es un equipo difícil, que no comete errores en salida de balón e intenta aprovechar tus despistes. Tenemos que hacer que el partido en el Tartiere se les haga largo», advertía.

El delantero del Oviedo apuntaba que los cambios de técnico siempre traen consigo cosas diferentes en lo que respecta al equipo, lo que se nota en pequeños detalles, y que espera que resuelvan una racha negativa de puntos que no era culpa sólo del destituido Sergio Egea, «sino de todos». «Todos los entrenadores son diferentes y piden cosas distintas al equipo y a cada jugador. Esperemos que los pequeños detalles que se cambien sirvan para empezar a sumar de tres. El enfado del público no creo que fuera solo con Egea, sino con todos porque de la situación somos responsables todos. A Rozada lo ayudaremos en lo máximo posible», comentó el punta sobre el nuevo técnico.

El de Yecla explicó que el hasta ahora entrenador del filial ha supuesto ya un cambio fundamental en lo psicológico y que su llegada se notará también en la apuesta futbolística que muestre el equipo el jueves, aunque no quiso adelantar nada sobre ella.

«El míster nos dice que tengamos la cabeza alta, que confiemos en nosotros porque él lo hace. A muchos ya jugadores ya los ha tenido y a otros los viene siguiendo. Confía en nuestro nivel, y se verán cosas diferentes el jueves, no voy a decir cuales, pero está claro que los cambios de entrenador las traen consigo», señaló Ortuño.

Los azules trabajaron a puerta cerrada y volverán a hacerlo el miércoles en la previa al partido, al mismo tiempo que el Extremadura entrenó tanto este martes como lo hará hoy miércoles en las instalaciones de El Requexón, pero en sesión vespertina.