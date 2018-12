SEGUNDA «Todo el mundo está haciendo un esfuerzo por querer jugar» Rodri da instrucciones durante un partido. :: J. M. ROMERO Rodri, entrenador del Extremadura, valora la predisposición de la plantilla para seguir creciendo antes del partido ante el Tenerife RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Jueves, 6 diciembre 2018, 09:12

Antonio Rodríguez, Rodri, se reencuentra mañana con el club que hace un mes era su casa. El ahora entrenador del Extremadura viaja con la expedición almendralejense a Tenerife, donde trabajaba como ayudante de José Luis Oltra. Por eso, para el técnico azulgrana este partido es especial, pero siempre con la ilusión y la necesidad de sumar puntos para su equipo. «Mis pensamientos son cien por cien querer ganar este partido, cien por cien sumar puntos para el Extremadura, porque estamos en una situación compleja, y las amistades siempre perduran y siempre están, pero en el mundo del fútbol uno busca los intereses para el equipo donde estás contratado, y más si te sientes tan identificado como me siento yo», señala Rodri.

Y si para Almería Rodri introdujo varios cambios tácticos con el fin de igualar las fortalezas del conjunto andaluz, para este ante el Tenerife se da la misma circunstancia, según Rodri: «Para ganar vamos a tener que hacer muy buen partido, un partido muy inteligente y un partido un poco distinto al que hicimos en Almería».

Para el choque ante el Tenerife el preparador azulgrana no podrá contar con Balbi, Borja García y Billy Arce en una convocatoria de la que se caen Djaló y Capel y en su lugar entra Álex Barrera para buscar la cuarta jornada consecutiva sin perder.

Rodri también destacó durante la rueda de prensa previa al choque ante el Almería la buena disposición de los jugadores del Extremadura durante la semana, ya que tienen ganas de aprender y de seguir creciendo como futbolistas. «Hay jugadores que me están pidiendo tener entrevistas conmigo fuera del campo para charlar, para ir a comer, que les enseñe vídeos, que les enseñe entrenamientos, y con unas ganas tremendas de tener más conocimientos para poder ayudar», admite el técnico.

Así, ante la buena predisposición de los jugadores, tanto los que juegan como los que no, Rodri no descarta cambios en el 'once' inicial ante la diferente forma de jugar del conjunto canario. «Todo el mundo está haciendo un esfuerzo por querer jugar, y yo tengo que ser justo y tengo que ver en cada partido a aquellos futbolistas que estén en buena forma, pero que también puedan dar un mayor rendimiento en el 'once' inicial», señala el entrenador del Extremadura.

Y, pese al buen momento de forma del conjunto azulgrana, Rodri aboga por ser ambiciosos, por querer ir a más y por superar el estado anímico y deportivo que atraviese el equipo de la capital de Tierra de Barros. Además, el técnico cree que, si esta predisposición sigue en pie, los suyos van a acabar jugando bien a fútbol: «Tenemos un tope que estamos aún muy muy lejos, y si le ponemos todo el empeño, y la gente de Almendralejo nos ayuda, creo que este equipo va a terminar jugando muy bien al fútbol», sentencia Rodri.

Por último, Rodri explica que el Tenerife es un buen equipo, pese a su posición en la tabla, por lo que no cree que las bajas influyan mucho en el juego de los de José Luis Oltra. «Es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, que está muy equilibrado en todas las líneas y que al trabajar con ellos pues conoces también el día a día».