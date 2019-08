Manuel prefiere reforzar todo lo positivo Lomotey, del Extremadura, en el amistoso contra el Don Benito. :: estrella domeque Acabó contento en Lugo al ver a sus jugadores competir al mismo nivel del final de temporada | La sensación de solidez defensiva del Extremadura se vio en muchos tramos, pero el equipo sufrió por banda y a balón parado RAÚL PEÑA Martes, 20 agosto 2019, 09:52

El Extremadura volvió de Lugo con un punto bajo el brazo que ha dejado un buen sabor de boca en el equipo de Almendralejo en términos generales. Quizá la falta de gol, puesto que los azulgranas gozaron de varias ocasiones claras en el partido, o la facilidad del Lugo de hacer jugadas de peligro, ya que el conjunto de Eloy Jiménez también tuvo sus opciones claras, deja en el aire un análisis más detallado sobre cómo está el Extremadura.

Lo dijo Manuel Mosquera tras el partido, que a principio de temporada los partidos son un poco más imprevisibles, pero también espera que su equipo mejore poco a poco. Además, el tono físico de los dos equipos se vino abajo en la segunda parte, una situación que con el paso de las semanas también se empezará a ver menos. «Hemos hecho una primera parte mejor que la segunda, y creo que en esa primera parte es donde hemos tenido esas opciones más claras. Todo hay que afinarlo», señaló Manuel tras el encuentro.

La sensación de solidez defensiva del Extremadura se vio en muchos tramos del partido, pero el equipo también sufrió por banda y la mejor ocasión de los locales llegó de nuevo a balón parado -el Sevilla consiguió sus dos tantos así en el último amistoso azulgrana-. Así, Manuel trabajará para mejorar esas situaciones, aunque el técnico del Extremadura se queda con lo positivo. «Es un buen punto, es un buen resultado, y encima nos da esa sensación de solidez», explicó.

«Dentro de poco vamos a ver al equipo muy bien, pero es que yo ya lo he visto muy bien» Manuel Mosquera | Técnico del Extremadura

El míster azulgrana no suele destacar a ningún jugador por encima del colectivo, pero el sábado hizo una excepción con Lomotey. El joven mediocentro pudo salir como cedido, pero finalmente convenció a Manuel y en Lugo no sólo fue titular, sino que también fue uno de los mejores sobre el terreno de juego del Anxo Carro. Por eso Manuel alabó el partido de Lomotey: «No me gusta individualizar, porque me gusta crear para que le grupo sea fuerte, pero creo que es bueno darle un halago a Lomotey porque no es fácil para él. Sabe que esa posición en el equipo es fundamental y requiere madurez y un buen potencial, y creo que ha hecho un gran partido».

En definitiva, que Manuel prefiere reforzar todo lo positivo que consiguió su equipo en el Anxo Carro, y por eso se fue contento de tierras gallegas. El técnico cree que sus jugadores siguen siendo agresivos, siguen realizando una buena presión y siguen con el sello futbolístico que la temporada pasada les permitió hacer una segunda vuelta de escándalo y conseguir la permanencia. «Ese sello que todos queremos de equipo presionante, de equipo fuerte, de equipo sólido, de equipo que no mira el rival ni el lugar, lo hemos visto en el campo», apostilló Manuel tras el choque en Lugo.

Estreno en casa

Ahora el Extremadura tiene una semana para preparar el partido ante el Fuenlabrada que supondrá el debut en casa esta temporada. El equipo ha disfrutado de dos días libres y hoy vuelve a los entrenamientos para preparar ese choque en el Francisco de la Hera.

«No me gusta individualizar, pero creo que es bueno halagar a Lomotey porque no es fácil para él» Manuel Mosquera | Técnico del Extremadura

Un estadio que estrenará el domingo, a las 21.00 horas, su nuevo terreno de juego, ya que el club sigue trabajando para cambiar el césped. Este lunes anunció que ya está instalado el nuevo sietema de acceso mediante tornos que se aplicará ya el domingo. El club solicita que se acuda con la suficiente antelación para evitar colas y esperas y añade que en caso de salir del estadio ya no se podrá entrar.