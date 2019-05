Manuel: «No miramos por encima del hombro a nadie» Kike Márquez celebra su gol ante el Tenerife. :: J. M. Romero El técnico del Extremadura se toma el choque ante el Nàstic con la misma importancia que los anteriores fuera de Almendralejo RAÚL PEÑA ALMENDRALEJO. Viernes, 3 mayo 2019, 08:42

Manuel Mosquera no quiere que nadie en el vestuario dé por hecho que el encuentro ante el Nàstic de Tarragona va a ser más fácil que los anteriores. El técnico del Extremadura pone en estado de alarma a todo su equipo ante la posible relajación en el encuentro de mañana. La tabla clasificatoria evidencia que el Nástic necesita casi un milagro para salvar la categoría, pero Manuel cree que los suyos se verán las caras ante un rival peligroso.

«He visto los partidos y en todos está dinámico, competitivo, con buenos futbolistas, siete puntos de doce. me parece un partido contra un rival muy bueno», señala Manuel, que advierte de que los últimos partidos en casa del Nàstic han sido muy buenos ante rivales de categoría.

El entrenador del conjunto de la capital de Tierra de Barros dio ayer la lista de convocados para el partido ante el Nàstic antes de viajar hoy, en avión, hasta tierras catalanas. La sorpresa está en la ausencia de José Antonio Reyes, que se ha caído de la convocatoria tras varios partidos sin contar con ningún minuto. Manuel Mosquera cree que el utrerano no está al nivel óptimo en los entrenos y ha decidido dejarlo fuera. En su lugar entra Javi Álamo, que vuelve a una convocatoria después de dos meses y medio, ya que su última incursión fue ante el Rayo Majadahonda. Además, también se han quedado fuera de la lista Chuli, por lesión, y Diego Capel, Perone, Aitor y Schahin por decisión técnica.

Con el buen panorama que existe ahora en el Extremadura, con las cuatro victorias consecutivas que han sacado al conjunto azulgrana de los puestos de descenso, Manuel quiere seguir con la buena racha. Y para ello, el técnico gallego cree que su equipo debe salir en Tarragona con la misma intensidad, la misma agresividad y la misma determinación que han propiciado que los almendralejenses sean el equipo de moda en la Segunda División.

Así, Manuel no quiere que se minusvalore al rival, pero tampoco quiere que su equipo se achante ante ningún equipo, sea el que sea. «Nuestra mentalidad es la de los tres puntos. Y, además, con nuestras armas, porque todo lo que hagamos por debajo de eso nos equivocamos. No miramos por encima del hombro a nadie, ni se nos ocurre, pero no bajamos la cabeza contra nadie y la idea es ganar», sentencia Manuel Mosquera.

Solo existe el Nàstic

El entrenador también añade que el vestuario de su equipo está concienciado de que no hay nada hecho aún en la lucha por la salvación, por lo que dará lo máximo en el Nou Estadi para volver a Almendralejo con los tres puntos: «Dentro del vestuario hay una responsabilidad tremenda por seguir ganando tres puntos y seguir sin parar, no mirar nada más».

Además, el gallego cree que su equipo debe seguir con la progresión que ha tenido en las últimas semanas. El crecimiento del Extremadura se ha traducido en puntos en el casillero azulgrana, pero Manuel Mosquera no se conforma y quiere que los suyos sigan mejorando en cada partido, en cada disputa, y por eso admite que el partido ante el Nàstic es importante para ver hasta dónde llegan los jugadores para conseguir los tres puntos. «Creo que hay que ser coherente y consecuente. No hay ninguna diferencia para mí entre los partidos que hemos jugado fuera de casa y este. Ninguna, en absoluto. Tenemos que mejorar todo lo que estamos haciendo, porque es la única fórmula para ganar el partido», manifiesta el entrenador del conjunto de la capital de Tierra de Barros.